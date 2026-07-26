George Russell ya está "más allá de la decepción" tras recibir otro golpe en Hungría

George Russell aseguró que ya está "más allá de la decepción" después de que el Gran Premio de Hungría prácticamente acabara con sus esperanzas de conquistar el título de la temporada 2026 de Fórmula 1.

El piloto de Mercedes partió sexto en el Hungaroring, pero terminó séptimo tras caer hasta el fondo del pelotón en la primera vuelta, luego de que su W17 sufriera un problema con el sistema anti-stall en el momento de la largada.

Eso significa que ahora está a 59 puntos de su compañero de equipo y líder del campeonato, Kimi Antonelli, quien terminó tercero en Budapest, cuando ya se han disputado 11 fechas de la temporada 2026 y restan otras 12.

"Creo que ya pasé el punto de sentir decepción", dijo Russell. "Porque si sigo decepcionándome por todo lo que pasa, voy a estar decepcionado todos los días de la semana.

"Así que tengo que mantenerme positivo. Tuvimos otro problema técnico que arruinó por completo la carrera, pero el ritmo y los aspectos positivos estuvieron ahí. El ritmo era muy fuerte.

"El equipo dijo que era tan bueno como el de cualquiera ahí adelante, algo que probablemente no tenía desde hace dos o tres carreras. Así que me quedo con eso, pero sí, es increíble la cantidad de cosas que han pasado esta temporada".

George Russell, Mercedes Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Lo que empeora aún más la situación es que Russell estrenó una nueva unidad de potencia para la carrera del domingo, después de sufrir una fuga de agua durante la clasificación, pero explicó que "el motor no respondía al acelerador".

Por lo tanto, fue un problema completamente fuera de su control que se suma a una larga lista de infortunios en este 2026, un año que comenzó con el británico como favorito al título después del dominio mostrado por las Flechas de Plata al inicio del nuevo reglamento técnico.

En la tercera fecha, en Japón, por ejemplo, estaba peleando con Oscar Piastri por la victoria hasta que un oportuno ingreso del coche de seguridad terminó favoreciendo a Antonelli. Luego, en la quinta carrera, en Montreal, Russell abandonó cuando lideraba por una falla de motor.

Después llegó Mónaco, donde, si bien estuvo claramente por detrás del ritmo de Antonelli, el británico recibió dos penalizaciones de tiempo por circunstancias ajenas a él, lo que lo dejó sin sumar puntos.

"Los problemas siguen ocurriendo, pero todo el equipo también los siente", agregó Russell. "Ellos están tan molestos como yo por cómo se ha desarrollado todo. Tenemos que analizarnos y asegurarnos de que no haya nada que estemos haciendo mal y que esté contribuyendo a estos errores.

"Obviamente, Oscar también tuvo su problema hoy (abandonó por una falla en la caja de cambios), así que no somos los únicos, pero siento que a mí me está pasando con mucha más frecuencia que a los demás.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren Photo by: Attila Kisbenedek / AFP via Getty Images

"Espero que la suerte cambie. No le deseo mala suerte a nadie, pero nunca tuve una temporada como esta en toda mi carrera, ni siquiera en mi trayectoria en la Fórmula 1".

La temporada, por lo tanto, no ha salido como esperaba el piloto de 28 años y, con la Fórmula 1 entrando ahora en el receso de verano, nunca un piloto se ha consagrado campeón después de llegar al parón con una desventaja tan grande.

Consultado sobre cómo recuperarse de la decepción de las primeras 11 fechas, Russell respondió: "No hay que decepcionarse por cosas que están fuera de tu control. Hoy la carrera quedó totalmente arruinada.

"Hice correctamente el procedimiento de largada. El ritmo era bueno. El resultado fue una mierda. Pero las cosas que sí podía controlar estuvieron bien.

"Normalmente nunca siento que necesite un descanso durante el año. Esta vez, definitivamente siento que lo necesito".

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