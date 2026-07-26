Tras la sesión de clasificación del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 de 2026, dos pilotos de primera línea estaban siendo investigados. Rápidamente, a la vista de las imágenes, quedó claro que Lewis Hamilton (segundo en la Q3) iba a recibir una penalización de tres puestos en la parrilla, sanción habitual en caso de obstaculización manifiesta a otro piloto.

En el caso de Kimi Antonelli (cuarto en la Q3), a falta de datos más claros, hubo que esperar a la decisión de los comisarios. Estos también decidieron imponer al líder del campeonato un retroceso de tres puestos en la parrilla, al considerar que se le aplicaban circunstancias atenuantes suficientes para no sufrir la sanción estándar en caso de reducción de velocidad insuficiente bajo bandera amarilla, es decir, cinco puestos.

Una vez impuestas estas dos sanciones, la FIA pudo publicar los resultados definitivos de la sesión de clasificación y, sobre todo, hacia las 20:00 horas, la primera parrilla de salida provisional. En ella, el orden de los diez primeros es el siguiente:

Un orden que llamó la atención de varios aficionados, que cuestionaron la posición de Hamilton, quien, antes de la sanción a Antonelli, parecía destinado a salir detrás de Oscar Piastri y por delante de Max Verstappen. Siguiendo este razonamiento, la sanción impuesta posteriormente a Antonelli no debería haber cambiado nada, salvo permitir que los tres pilotos mencionados ganaran una posición, lo que habría dado lugar a : 3. Piastri, 4. Hamilton y 5. Verstappen.

Esta reflexión no carece de sentido, ya que, en realidad, se trata de un vestigio de la forma en que antes se podían imponer las sanciones y determinar el orden de la parrilla. Sin embargo, ya no es así.

Un procedimiento claro para establecer la parrilla

Hamilton no disfrutó mucho tiempo de su segundo puesto. Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

El apartado b) del artículo B2.5.4 del Reglamento de Fórmula 1 establece un procedimiento bastante claro sobre cómo debe configurarse una parrilla. A continuación se incluye el texto completo y, más adelante, veremos su aplicación práctica :

"Partiendo de una parrilla vacía, a los pilotos se les asignarán sus posiciones en la parrilla según la siguiente secuencia de pasos:

A los pilotos clasificados [en la sesión de clasificación] que hayan acumulado 15 puestos de penalización o menos en la parrilla de salida para la carrera, impuestas en los últimos 12 meses y aún no cumplidas, recibirán una posición provisional en la parrilla igual a su clasificación en la sesión de clasificación, sumada a la suma de sus puestos de penalización aún no cumplidos. Si dos o más pilotos comparten una misma posición provisional, su orden relativo se determinará en función de su clasificación en la sesión de clasificación, conservando el piloto más lento la posición provisional que se le haya asignado, mientras que a los demás pilotos se les asignarán posiciones provisionales inmediatamente por delante de él. Una vez asignadas las posiciones provisionales a los pilotos sancionados de conformidad con el punto [anterior], a los pilotos clasificados no sancionados se les asignarán todas las posiciones desocupadas de la parrilla, según el orden de su clasificación en la sesión de clasificación. Una vez asignadas las posiciones a los pilotos clasificados no sancionados, los pilotos sancionados que dispongan de una posición provisional en la parrilla, tal y como se define en el punto i, serán desplazados para ocupar cualquier posición desocupada en la parrilla. Los pilotos clasificados que hayan acumulado más de 15 puestos de penalización no cumplidos para la carrera, impuestos en los últimos doce meses, tomarán la salida detrás de todos los demás pilotos clasificados. Su posición relativa se determinará de acuerdo con su clasificación en la sesión de clasificación. A los pilotos no clasificados a los que los comisarios hayan autorizado a participar se les asignarán puestos en la parrilla detrás de todos los pilotos clasificados. Sus posiciones relativas se determinarán de conformidad con el artículo B2.4.3b."

En el caso de Hungría, los dos últimos puntos no nos interesan : ningún piloto ha recibido más de 15 puestos de penalización y ningún piloto ha tenido que ser readmitido por los comisarios (como ocurre cuando no puede marcar un tiempo en la Q1 o cuando marca un tiempo superior al 107 % del mejor tiempo de la Q1).

Ahora, apliquemos los tres primeros pasos al caso de este sábado.

Paso i:

En una parrilla vacía, colocamos primero y al mismo tiempo a los pilotos sancionados, es decir, Hamilton y Antonelli, sumando su posición original y sus posiciones de penalización. Esto da como resultado la siguiente tabla:

Posición Piloto 1. 2. 3. 4. 5. (2.º +, 3 puestos de penalización) Hamilton 6. 7. (4.º +, 3 puestos de penalización) Antonelli 8. 9. 10.

Pasos II y III:

Partiendo de esta parrilla, vamos a ir colocando por turnos en las posiciones vacías a los pilotos no sancionados, siguiendo el orden de la Q3. Esto da como resultado la siguiente tabla, en la que se observa que no hay ninguna posición desocupada, lo que permite completar directamente la etapa iii :

Posición Piloto 1. Norris 2. Leclerc 3. Piastri 4. Verstappen 5. (2.º +, 3 puestos de penalización) Hamilton 6. Russell 7. (4.º +, 3 puestos de penalización) Antonelli 8. Hadjar 9. Lindblad 10. Hülkenberg

Una vez aplicados los criterios, queda así establecido el top 10, que coincide con el publicado este sábado por la noche.

¿Por qué se ha atascado?

Tras verse afectado por Hamilton en la clasificación, Piastri ha ganado dos puestos gracias a las sanciones. Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

La situación que ha causado tantos problemas a algunos aficionados se debe a que, en la mente de algunos, la parrilla se establece por completo antes de que se apliquen las sanciones en un orden determinado. Antes era así, pero se trataba de una situación en la que, potencialmente, algunas sanciones quedaban sin efecto cuando había varias en torno a los pilotos en cuestión.

Con el criterio actual, que consiste en "fijar" primero la posición de los pilotos sancionados con 15 puestos o menos, las autoridades se aseguran de que, en la mayoría de los casos, los pilotos cumplan efectivamente en la parrilla la sanción que se les ha impuesto, independientemente de los posibles cambios que se produzcan a su alrededor.

Así pues, pasara lo que pasara, una vez sancionado, Hamilton tendría que salir quinto. Dado que la penalización de Antonelli, " ", se aplicó al mismo tiempo que la suya —y, por lo tanto, incluso antes de que los demás pilotos fueran colocados en la parrilla teórica—, no se planteaba la cuestión de si el heptacampeón debía situarse por delante o por detrás de tal o cual piloto. Lo único que importaba era que ocupara la quinta posición en la parrilla.

Una vez confirmado esto, los demás pilotos simplemente ocuparon las posiciones que habían quedado libres, lo que permitió a Verstappen (sexto en la Q3) y a ganar dos posiciones en el proceso. Por otro lado, es cierto que si Hamilton hubiera sido el único piloto sancionado, habría salido detrás de Piastri y por delante del neerlandés… pero siempre en quinta posición.