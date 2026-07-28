Toto Wolff se niega a llamar a Kimi Antonelli favorito al título de F1 2026

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, se negó a llamar a Kimi Antonelli el favorito al campeonato mundial de Fórmula 1 pese a aumentar su ventaja en puntos en el Gran Premio de Hungría.

Antonelli remontó tras una penalización en la parrilla para lograr el tercer puesto en Hungaroring y, junto con la mala carrera y penalización de Lewis Hamilton, que lo dejó quinto, además de la salida de pesadilla de George Russell y su remontada hasta el séptimo puesto, el italiano amplió su ventaja en el campeonato a 50 puntos sobre Hamilton y 59 puntos sobre Russell.

Pese a tener una ventaja sobre su rival más cercano, Hamilton, equivalente a dos victorias de carrera en puntos, Wolff considera que, con 11 carreras y dos carreras sprint restantes en 2026, todavía queda mucho camino por recorrer en la lucha por el título.

"Es demasiado pronto para decirlo. Soy supersticioso, aunque la diferencia sea de 50 puntos, quedan muchísimas carreras, un abandono para dos puede cambiarlo todo enormemente", dijo Wolff cuando se le preguntó si consideraba a Antonelli como favorito al título.

"No hemos estado muy bien en fiabilidad, así que simplemente tenemos que seguir maximizando cada día, desde el viernes hasta el domingo, y entonces, con suerte, al final eso será suficiente".

Con Mercedes afectado por la falta de fiabilidad durante la primera mitad de la temporada, Wolff se prepara para que el equipo necesite asumir penalizaciones de motor en algún momento durante el resto de la campaña.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Los equipos de F1 suelen apuntar a carreras donde adelantar es más fácil para asumir penalizaciones de motor; por ejemplo, Lando Norris cumplió su penalización de motor en Spa-Francorchamps para evitar el sufrimiento en Hungaroring o Zandvoort, y así dar a sus pilotos una mejor oportunidad de reducir el perjuicio de la pérdida de posiciones en la parrilla.

Pero al analizar las próximas carreras y dónde Mercedes podría optar por un cambio de motor para cumplir una penalización en la parrilla con el menor perjuicio posible, Wolff sí señaló la carrera de casa de Antonelli en Monza como una opción.

El GP de Italia es la segunda carrera después del parón de verano, lo que significa que Mercedes tendrá tiempo suficiente para evaluar su conjunto actual de motores para ambos pilotos y decidir si necesita optar por piezas nuevas de la unidad de potencia fuera de su asignación permitida.

"En cuanto a las penalizaciones de motor, todavía espero muchísimo que no tengamos que asumirla y tenemos que decidir cuándo sería, cuándo necesitamos asumir una y en qué circuitos", dijo Wolff.

"Podría haber una que puede ser muy especial para Kimi, pero sobre el papel parece un buen lugar para asumir una penalización de motor, así que tenemos que hablar con Marco [Antonelli, el padre de Kimi] sobre si queremos asumir una penalización de motor en Monza.

"Bakú también es una opción, quizá Bakú. Le quitamos la presión [a Antonelli] en Monza de salir desde atrás; simplemente nuestra fiabilidad no ha sido buena y si asumimos una penalización o no, ya veremos".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Antonelli realiza una actuación de campeón

Wolff también coincidió con la valoración de que Antonelli realizó una "actuación de campeón" para remontar desde el séptimo puesto en la parrilla hasta el podio, pero sí admitió que sin la penalización el piloto de 19 años podría haber terminado un puesto más arriba en la carrera.

"Absolutamente", respondió Wolff cuando se le preguntó si Antonelli hizo una carrera de campeón. "Lewis era quien iba a ganar esta carrera el sábado por la mañana y durante todo el viernes. Salimos de esto con unos cuantos puntos ganados, eso es genial. Pero siempre he sido un tipo pesimista, con el vaso medio vacío. Podríamos haber tenido la P2 hoy, o deberíamos haber tenido la P2, y quizá, en conjunto, recibió la penalización.

"Así que, en general, quizá por el lado de Kimi tenemos que irnos a casa y decir que eso está bien en términos de puntos".

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