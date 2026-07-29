La familia de Kyle Larson decidirá su retirada y su agenda cuando ese momento llegue

Allá por 2018, Kyle Larson se metió en un pequeño lío con la comunidad de la NASCAR cuando expresó su deseo de retirarse de NASCAR para dedicarse a tiempo completo a un campeonato de Sprint Car con alerón en algún momento antes de cumplir los 40 años.

Primero insinuó ese plazo durante una entrevista en el podcast "Open Red" y luego lo reiteró con este intercambio en las redes sociales.

Como era de esperar, hubo un sector de aficionados a la NASCAR que no se tomó muy bien el hecho de que Larson quisiera volver a sus raíces en el mundo del automovilismo. Afirmaban que la NASCAR no era más que un trabajo al que Larson se dedicaba antes de retirarse a la modalidad de competición que más le apasiona.

Larson abordó el tema en una entrevista posterior (cuando el autor trabajaba en Autoweek) explicando lo mucho que valoraba a la comunidad de la NASCAR y lo mucho que disfrutaba de este tipo de carreras.

"Mira, el dinero está muy bien", dijo Larson en aquel momento. "Pero no estaría aquí si no me encantara la NASCAR y no me divirtiera cada semana. Los sprint cars son muy divertidos y tienen mucha potencia, pero yo quiero estar aquí. El estilo de vida de la NASCAR y la camaradería que se tiene con los aficionados es algo realmente único y especial.

"Los aficionados que piensan que no me gusta esto están locos".

Esto fue antes de que Larson se uniera a Hendrick Motorsports y cuando Chip Ganassi Racing le imponía un límite muy estricto de carreras sobre tierra, de unas 30 al año y ninguna durante los playoffs.

Desde aquel año, Larson ha ganado 27 de sus 32 carreras, incluidos dos campeonatos de la Copa NASCAR, y Hendrick Motorsports le ha permitido participar sin restricciones en numerosas competiciones sobre tierra.

Ha ganado tres Knoxville Nationals y la Kings Royal, al tiempo que ha cofundado una serie rival de la World of Outlaws: High Limit Racing. Larson también firmó una ampliación de contrato por varios años con Rick Hendrick, quien llegó a decir que le habría ofrecido un contrato de por vida si el piloto, que ahora tiene 33 años, hubiera estado dispuesto a ello.

¿Sigue queriendo Larson luchar por un campeonato de Sprint Car antes de cumplir los 40?

"Empecé a decirlo el año pasado, pero los 40 son mi próximo hito", declaró Larson a Motorsport.com. "Quiero llegar hasta ahí y luego valorar si quiero seguir adelante o dejarlo. Todo depende de en qué momento de sus vidas se encuentren mis hijos y cuáles sean sus intereses.

"En cuanto a competir por un campeonato de Sprint Car, diría que ahora mismo, en 2026, he cambiado de opinión al respecto. Siento que he logrado mucho desde que hice esos comentarios. He podido ganar tres Knoxville Nationals, tres Chili Bowls y un Kings Royal. Todas las demás carreras.

"Simplemente no sé qué aportaría un campeonato a mi carrera, así que ahora mismo no me atrae la idea. Y, como he dicho, creo que para entonces mis hijos estarán ocupados con sus propias carreras, así que ¿de verdad quiero comprometerme con un calendario de entre 80 y 90 carreras?

"Eso es mucho más ajetreado de lo que estoy ahora".

Owen Larson tiene 12 años. Audrey Larson tiene 8. Cooper está a punto de cumplir 4. Lo que ellos quieran hacer determinará en última instancia a cuántas carreras se compromete Larson, ya sea en la NASCAR o en cualquier otra categoría.

"Siento que este año tengo un equilibrio realmente bueno en mi calendario y lo estoy disfrutando", dijo Larson. "Pero nunca se sabe; dentro de seis o siete años, las cosas podrían cambiar".