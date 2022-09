Alpine evaluará liberar a Piastri antes de tiempo

A raíz de la decisión de la Junta de Reconocimiento de Contratos, que concluyó que Alpine no tiene derechos sobre el futuro del piloto australiano para 2023, se confirmó que su fichaje por McLaren.

Sin embargo, en estos momentos Oscar Piastri sigue siendo el piloto de reserva del equipo Alpine, y continúa trabajando con un miembro más de la escudería este fin de semana en Zandvoort.

Pero como su futuro ya se ha confirmado que estará vinculado a uno de los principales rivales de los franceses, el conjunto galo cree que tiene poco que lo que aprovecharse si lo mantiene a bordo y aprende más cosas sobre el progreso técnico del monoplaza, tanto para 2022 como para 2023.

La opción más simple en este momento es romper el contrato de mutuo acuerdo, lo que incluso podría convertir a Piastri en un agente libre, cosa que le permitiría empezar a trabajar con con su futuro equipo antes de lo previsto.

En referencia a esa situación, el director de Alpine, Otmar Szafnauer, dijo: "Sigue estando con nosotros este fin de semana, haciendo su trabajo en el simulador".

"Solo quedan un par de días, hoy y mañana. Y luego, el lunes, nos reuniremos con él y decidiremos qué hacemos".

"Repito, decidiremos el lunes, no quiero pensar en eso ahora mismo. Porque hay muchas más cosas a tener en cuenta", añadió el de jefe de los franceses.

Otmar Szafnauer y Pat Fry, miembros de Alpine F1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Si bien Szafnauer confiaba en que Alpine tenía un derecho contractual sobre Piastri, reconoció que su postura cambió ligeramente y empezó a dudar cuando escuchó el testimonio de McLaren.

"En el momento en el que todo pasó, no conocía los argumentos del otro lado", dijo. "Después de eso. Quiero decir, se tardó cuatro días, y hubo buenos argumentos desde ambas partes".

"Cuando terminó, pensé que teníamos un 50% de posibilidades. Pero ya sabes, al final no tomaron una decisión a nuestro favor. En resumen, había aceptado fuese lo que fuese", explicó Szafnauer.

Un momento 'extraño' en el simulador en el caso Piastri-Alpine

Uno de los aspectos más polémicos del caso Piastri fue la decisión de Alpine de anunciarlo como piloto oficial para 2023, a pesar de que el australiano les dejó claro que no competiría para ellos.

Cuando se le preguntó por qué el equipo siguió adelante con el anuncio, Szafnauer dijo: "Bueno, en ese momento, estábamos teniendo conversaciones con Oscar y estábamos mirando si los contratos que teníamos con él eran válidos. Así que esa es la razón de ello".

El director de la estructura de Enstone reveló el fin de semana pasado que a Piastri fue informado del anuncio mientras se encontraba trabajando en el simulador del equipo.

Ese momento ha sido descrito como "extraño" y "molesto" por el mismo australiano, ya que lo puso en una posición un tanto incómoda frente a otros miembros del equipo.

Aclarando lo que sucedió, Szafnauer dijo: "Lo que puedo decir y reiterar es lo que ya he dicho antes: "Oscar estaba en el simulador. Cuando terminó su sesión, fui, le avisé de la publicación y le felicité. Él sonrió y me dijo 'gracias'".

"¿Había muchas más personas más allí? La verdad es que no, solo estábamos yo y el técnico del simulador. Si alguna vez has visto un simulador, sabrás que es una sala muy grande. Solo éramos tres en esa habitación. No fue algo extraño, porque él sonrió y me dio las gracias", concluyó.

