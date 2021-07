Alonso clarifica sus comentarios sobre estar en el "lado oscuro"

En las últimas carreras, Fernando Alonso vio cómo varios pilotos le adelantaban en los primeros metros de carrera utilizando el exterior de la pista sin recibir sanción alguna.

El asturiano habló del tema en Austria, y la explicación que le dieron desde la FIA no convenció a muchos. En el reciente GP de Gran Bretaña, mientras se defendía de los dos McLaren durante la carrera al sprint del sábado, se escucharon quejas por radio de los pilotos del equipo británico.

Alonso recibió un warning (advertencia) por moverse durante la frenada ante los McLaren, y se mostró sorprendido, alegrándose sin embargo de estar entre los que ahora se favorecen de la falta de sanción en según qué situaciones.

"Me sorprendió. Nunca me moví en frenada, me movía al comienzo de la recta. Pero siendo sincero, no me importa. He estado del otro lado hasta ahora en nueve carreras. Y ahora ya sabes, será lo mismo durante el resto del año. Estaré en el lado oscuro".

Esa palabras algunos las interpretaron como que Alonso va a dejar a un lado su reputación de piloto duro pero justo e iba a ir un punto más allá en su agresividad.

El domingo, después de otra nueva carrera en los puntos y con alguna que otra batalla interesante, se le ofreció al bicampeón la posibilidad de explicarse, y matizó: "En mis comentarios de del día anterior, ya sabes que siempre he sido un piloto limpio y seguiré siendo un piloto limpio durante toda mi carrera".

"Además creo que soy uno de los pocos que no tengo puntos en la superlicencia. Pero a lo que me refería es que me sentía un poco, como dije en Austria, como un idiota por respetar las reglas".

El de Alpine aseguró que intentó hablar con Michael Masi sin éxito, así que decidió copiar la filosofía de sus rivales: "Tratamos de hablar con el director de carrera señalando todas las cosas que la gente estaba haciendo, pero sin muchas respuestas, y eso era extraño".

"Así que no quiero culpar a la gente o llorar cada carrera por algo que hacen otros. Y como la estrategia de las primeras carreras no nos trajo ninguna solución, entendimos que la solución era hacer lo que los demás están haciendo".

Además, Alonso volvió a recurrir a la metáfora del árbitro que permite coger el balón con la mano a los futbolistas: "Eso es lo único que podemos hacer, porque intentamos ser justos y tratamos de decirle al árbitro: 'Mira, ellos la cogen con la mano dentro del área. Y si el árbitro no hace nada, entendemos que todos podemos dar al balón con la mano dentro del área".

"Así que hacemos eso. Desearíamos no tener que hacerlo, pero como al parece están permitidas algunas cosas en la Fórmula 1 actual, lo copiamos. Y ya no sentimos que estamos fuera del deporte. No es que haya un lado oscuro, es solo jugar con las mismas reglas que todos los demás".

GALERÍA: Fernando Alonso en el GP de Gran Bretaña

Fernando Alonso, Alpine A521 1 / 48 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 2 / 48 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 3 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 4 / 48 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 5 / 48 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 6 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 7 / 48 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 8 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 9 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M 10 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M 11 / 48 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 12 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521 13 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521 14 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 15 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521 16 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 17 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 18 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio PÉrez, Red Bull Racing RB16B 19 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 20 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Fernando Alonso, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, al inicio 21 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Fernando Alonso, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 22 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Fernando Alonso, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 23 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, y Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, ocupan sus puestos en la parrilla para la reanudación 24 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 25 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 26 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 27 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Fernando Alonso, Alpine A521 28 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Fernando Alonso, Alpine A521, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 29 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 , pit stop 30 / 48 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M 31 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 , Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 32 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 33 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 34 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 35 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521 36 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521 37 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M 38 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 39 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 40 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Fernando Alonso, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, y el resto del los coches a través del pit lane 41 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, y Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 42 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 43 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M 44 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 45 / 48 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 46 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 47 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 48 / 48 Foto de: JEP / Motorsport Images