Alonso suma un llamativo Bugatti Veyron cromado a su "impresionante" colección de autos
Fernando Alonso ha incorporado un Bugatti 16.4 Veyron Grand Sport revestido en cromado a su extensa colección privada de autos.
El bicampeón del mundo de Fórmula 1 Fernando Alonso ha sido visto recogiendo un nuevo Bugatti 16.4 Veyron Grand Sport revestido en cromado.
Alonso ha ampliado su ya impresionante colección privada de autos, que se cree que incluye un Mercedes-Benz CLK GTR y un Pagani Zonda Verde Diamante, con el nuevo hiperdeportivo.
El Bugatti 16.4 Veyron Grand Sport está impulsado por un W16 de 8,0 litros con cuatro turbocompresores, que inicialmente producía 1001 caballos de potencia, mientras que los modelos posteriores producían 1200 caballos. Puede pasar de 0 a 100 km/h en solo 2,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 407 km/h.
Alonso ha dejado de lado el clásico diseño bicolor por una llamativa decoración cromada.
Las imágenes del español recogiendo su nueva máquina circularon por las redes sociales, con muchos aficionados aplaudiendo su gusto. "¡Su colección es asombrosa!!", comentó un aficionado en Instagram, mientras que otro añadió: "El bro colecciona hiperdeportivos como Pokemons".
Esto llega tras el Gran Premio de España inaugural en el flamante circuito Madring. Alonso terminó 17º, mientras que su compañero de equipo en Aston Martin Lance Stroll se retiró de la carrera.
La escudería de Silverstone está atravesando una tórrida temporada 2026 de F1 hasta ahora. Introdujo un coche de especificación B en el Gran Premio de Hungría, con nuevas mejoras incorporadas a su unidad de potencia en el Gran Premio de Países Bajos.
Aston Martin ocupa actualmente el 10º puesto en la clasificación de constructores con tres puntos, solo por delante del recién formado equipo Cadillac.
La colección de coches de Fernando Alonso
Se cree que los siguientes coches forman parte del extenso garaje de Alonso.
- Aston Martin Valkyrie
- Aston Martin Valiant
- Aston Martin DBX707
- Aston Martin DBX S
- Ferrari LaFerrari
- Ferrari 599 GTB Alonso Edition
- Ferrari 512 TR
- McLaren P1
- Porsche 918 Spyder
- Mercedes SLR McLaren 722 Edition
- Bugatti 16.4 Veyron Grand Sport
- Bugatti EB110 GT
- Pagani Zonda Verde Diamante
- Maserati GranCabrio
- Lamborghini Sián
- Ferrari Enzo (propiedad anterior)
- McLaren Elva (propiedad anterior)
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