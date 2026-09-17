¿Dos brasileños en la F1 en 2027? Así están las negociaciones de Camara con Haas

La Fórmula 1 podría volver a tener dos brasileños en la parrilla la próxima temporada. Para ello, Rafael Camara necesita avanzar en las negociaciones con Haas, que considera al brasileño uno de los candidatos al puesto de Esteban Ocon. Motorsport.com pudo conocer más detalles sobre la situación.

Camara surgió como uno de los principales nombres en la disputa por el puesto y compite con otros tres pilotos: Ryo Hirakawa, Leo Fornaroli y Jack Doohan.

Hirakawa cuenta con el respaldo de Toyota, mientras que Fornaroli forma parte de la academia de McLaren y Doohan firmó con Haas para desempeñar el papel de piloto reserva en 2026 tras su salida de Alpine. Camara, por su parte, tiene un fuerte vínculo con Ferrari, ya que forma parte de la academia de jóvenes pilotos de la escudería italiana.

¿Cómo está la situación de Camara?

Prueba y evaluación de Haas

Durante las vacaciones de la F1, Haas llevó a los cuatro candidatos al circuito de Portimao, en Portugal, para una sesión de pruebas. El equipo no evaluó únicamente la velocidad de cada piloto, sino también su capacidad para proporcionar información técnica a los ingenieros y contribuir al desarrollo del auto.

El propio Ayao Komatsu reveló, en su columna en el sitio japonés as-web, que quedó impresionado con el rendimiento de los pilotos durante la prueba. El jefe de Haas también mantuvo a Ocon en la disputa por el puesto, dejando claro que Oliver Bearman no está amenazado.

Según información del portal brasileño ge, Camara fue el piloto que más se acercó al tiempo registrado por Bearman en Portimao, destacándose durante la sesión.

Desde entonces, los rumores en torno al puesto disminuyeron, pero eso no significa que las negociaciones se hayan enfriado. Los pilotos continuaron con sus preparativos y participaciones en pruebas.

Prueba TPC con Ferrari

Camara volvió a la pista con un auto de F1 de Ferrari en Imola y completó alrededor de 200 kilómetros esta semana. El vínculo con la escudería italiana es una de los puntos fuertes de Camara en su búsqueda de un puesto en la parrilla de F1 en 2027.

Rafa Camara durante el TPC que hizo esta semana con Ferrari en Imola. Photo by: Davide Cavazza

Reunión con los representantes

Motorsport.com pudo saber que los representantes de los cuatro pilotos que disputan el puesto se reunieron con el equipo durante el fin de semana del GP de España, en Madrid. El encuentro se mantuvo en secreto, pero tuvo como principal objetivo entender el escenario de las negociaciones y evaluar todas las posibilidades para definir al próximo piloto de Haas.

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Después de la reunión, la decisión final pasó a estar en manos de Komatsu. GPblog publicó, y Motorsport.com pudo confirmar, que Camara aparece en lo más alto de la lista de candidatos y ganó fuerza en la disputa por el puesto de piloto titular para 2027.

La decisión final todavía no se ha tomado, es decir, no existe ningún contrato firmado que garantice la llegada de Rafa a la F1. Sin embargo, las negociaciones comenzaron a avanzar.

Todavía no hay una fecha definida para el anuncio, pero se espera que la situación se resuelva antes de finales de septiembre.