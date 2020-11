Horner: El error de Albon fue "enormemente frustrante"

Max Verstappen y Red Bull se las prometían muy felices en los primeros compases del GP de Emilia Romagna de Fórmula 1 2020, cuando el holandés superó a Lewis Hamilton en los primeros tramos de la salida.

Pero un pinchazo inesperado a 14 vueltas del final le dejó KO. Alex Albon, que salía sexto, se metió en la batalla con Charles Leclerc y Daniel Ricciardo por el cuarto puesto. Pero en la resalida tras el coche de seguridad provocado por su compañero de equipo el anglo-tailandés cometió un error absurdo y trompeó delante de Carlos Sainz, cayendo al último puesto.

"Fue un día complicado para Alex porque estuvo luchando con Charles y Daniel todo la tarde. Y luego, después de la resalida, luchando con Pérez, que iba con neumáticos nuevos, perdió el coche en la segunda chicane. Es enormemente frustrante para él salir con cero puntos y también para el equipo. Trataremos de trabajar con él desde ahora y hasta Turquía, resetearle y volver con ganas allí", comentó Christian Horner, jefe de Red Bull, que se va con cero puntos de Imola.

"Bueno, estás en una estrategia sandwich cuando no tienes otro coche detrás de Max. Así que si apuestas por el undercut, ellos pueden ir más largo con el segundo coche y tú no puedes cubrir ambas opciones. Así que tienes que elegir qué quieres hacer y apostar. Intentamos batir a Lewis, porque pensamos que Valtteri con neumáticos nuevos tendría también ritmo tras la parada, pero no fue así".

La causa del pinchazo de Verstappen en Imola

Verstappen aguantó el tipo con Bottas, líder de la carrera, pero tras la primera parada en boxes para montar el duro y no conseguir el undercut, el holandés se quedó atrapado tras el Mercedes W11. Esoo lo aprovechó el equipo anglo-alemán para hacer que Hamilton, con un gran ritmo, alargase su parada.

Bottas, que tenía daños en su fondo plano tras pasar por encima de un endplate de Sebastian Vettel, dilapidó el ritmo de Verstappen y un coche de seguridad virtual le regaló una parada más rápida a Hamilton.

"Superé a Lewis en la salida, luego estaba intentando seguir a Valtteri. Ambos paramos e intenté hacer el undercut. Luego él tenía daños en el fondo plano, así que perdimos mucha comba con Hamilton en ese momento y no pude acercarme más, porque aquí es complicado adelantar", apuntó el holandés.

"Luego Lewis completó su overcut y cuando pasé a Valtteri pensé que el ritmo era bueno. El coche iba bastante bien y de repente, en la recta, lo perdí porque una rueda estalló. No sé exactamente qué pasó, pero luego revisé el coche y no había nada dañado, así que no sé. Es una gran lástima".

Y Horner explicó así el pinchazo de su pupilo: "Creo que pisó... golpeó algún tipo de resto o algo, porque estaba hablando por la radio con su ingeniero cuando sonó boom y la rueda estalló de repente. Imagino que es algo que causó un pinchazo instantáneo. Es muy, muy frustrante, sobre todo después de que lograse pasar a Valtteri y sentí que hoy teníamos un gran ritmo. Es muy molesto no lograr el segundo puesto hoy".

Verstappen se va de vacío de Imola, pero se mantiene tercero en la general, con 162 puntos, ya a 35 puntos de Bottas.

"Fue mucho más divertido porque realmente pude apretar al intentar estar con ellos, así que me divertí mucho. Es una pena no poder estar en el podio y no solo en el podio, sino segundo. Es una mierda. Tenemos que olvidarnos de esta carrera y de los tres abandonos que llevo en Italia, eso no es nada positivo. Podría haber sido una muy buena carrera", concluyó.

Información adicional de Jonathan Noble

Más fotos de Red Bull en Imola

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 1 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 2 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 3 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 4 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 5 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 6 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 7 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 8 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 9 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 10 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 11 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 12 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 13 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 14 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 15 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 16 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 17 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 18 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 19 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 20 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 21 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 22 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 23 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 24 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 25 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 26 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 27 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 28 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 29 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 30 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 31 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 32 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 33 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 34 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, y Alex Albon, Red Bull Racing RB16 35 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

