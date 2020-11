Mercedes no podía creer lo que mostraban los sensores de Bottas

Bottas lideraba en Imola en la segunda vuelta cuando recogió un trozo del endplate de Vettel, que se había roto después de que el alemán chocara con Kevin Magnussen en la curva de Tosa en la primera vuelta.

Si bien Bottas había evitado el riesgo de un pinchazo pasando sobre los escombros en línea recta, la pieza rota golpeó la parte inferior de su Mercedes antes de quedarse atascada.

La telemetría de Mercedes indicó instantáneamente al muro de boxes que Bottas estaba sufriendo un déficit de rendimiento, pero el equipo al principio no podía creer lo grande que era el problema porque el finlandés todavía se mantenía en cabeza.

Andrew Shovlin, el director de ingeniería de pista de Mercedes, dijo: "Estábamos viendo una gran caída en el rendimiento, pero el problema es la escala de la caída en términos de tiempo de vuelta. Si lo traduces a tiempo de vuelta, era de siete u ocho décimas de segundo".

"No creíamos realmente en los sensores, porque estábamos viendo cómo Valtteri no se esforzaba especialmente, y era capaz de hacer tiempos de vuelta razonables cuando lo necesitábamos. Podíamos crear un pequeño hueco".

"Y es muy difícil decir cuánto tiempo se pierde por vuelta en esta situación, porque a menudo puede afectar al coche de una manera bastante diferente alrededor del circuito, o un comportamiento diferente en diferentes direcciones y curvas. Pero al principio, no podíamos creer lo grande que era".

Mercedes sabía que Bottas había chocado con los escombros en la curva de Tosa, pero donde el endplate de Vettel se había atascado, y el hecho de que sólo fuera visible su superficie negra, significaba que no podía entender completamente qué estaba causando el problema.

Shovlin agregó: "No sabíamos qué era. Cuando miras el tamaño del trozo, y el hecho de que es rojo, no puedes creer que no pudiéramos verlo en las cámaras.

"Pero estaba alojado, y era la zona negra la que era visible. Y debido a que todo el coche es negro allí, no podíamos ver eso. Si hubiéramos podido ver dónde estaba, podríamos haber hecho un trabajo más efectivo para sacarlo en la primera parada en pits".

"Es desafortunado para él y definitivamente tomó la decisión correcta de pasar por encima, porque si lo hubiera puesto en un neumático, muy probablemente habría causado un pinchazo instantáneo. Así que fue una buena decisión. Pero sin tener la culpa, básicamente lo retuvo durante toda la tarde".

