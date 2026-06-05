Marc Marquez se siente “peor” en Hungría tras un día “mentalmente duro”

Marc Márquez admitió que tuvo que conservar su energía en la jornada inaugural del Gran Premio de Hungría, ya que los persistentes problemas físicos siguen afectando su rendimiento.

El vigente campeón de MotoGP terminó séptimo más rápido en la práctica en Balaton Park, por detrás de las Ducati similares de Fabio di Giannantonio y Fermin Aldeguer. Aunque encabezó la tabla de tiempos en la FP1, cayó en la clasificación por la tarde mientras bajaban las temperaturas y amenazaba la lluvia.

Mientras Márquez apretó desde el principio en Mugello tras regresar de su parón por lesión, el español dijo que esta vez tuvo que adoptar un enfoque cauteloso para evitar una caída.

“Estuve más en control porque me siento peor [que en Mugello]”, dijo. “Veamos si mañana me siento mejor.

“Lo que no quiero tener es una gran caída. Es cierto que cuando estás empujando, siempre puedes caerte, especialmente en las curvas cerradas. Pero hoy intenté gestionar todas las cosas y, especialmente, intenté guardar en el depósito algo de energía para los próximos dos días.”

Con la carrera de Balaton Park celebrándose una semana después de Mugello como parte de un doblete, Márquez dijo que no hubo mejoría en su estado físico.

"Físicamente, estoy igual que en Mugello; ni mejor ni peor", dijo.

"Lo bueno es que este circuito es menos exigente físicamente que Mugello. Veamos si podemos mejorar nuestro estilo de pilotaje mañana, porque hoy fue duro mentalmente. Conservé mi energía, empujando fuerte en los sectores.”

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cuando se le pidió que detallara su condición física, admitió estar algo decepcionado por la falta de progreso.

"Esperaba sentirme mejor, al estar en un circuito con más curvas a izquierdas.

“Me libré del problema del nervio en Mugello y eso ya quedó atrás; pero la preocupación que tengo ahora es con los músculos. Cuando tienes siete cirugías en el brazo, los músculos se ven afectados, y tenemos que ver hasta dónde pueden llegar ahora.”

Añadió: "Es cierto que cuando llevo el casco es difícil. Esta mañana salí e intenté apretar, pero inmediatamente en dos vueltas, siento que ahora la posición del cuerpo no es la correcta, así que bajo el ritmo medio segundo, un segundo y luego intento gestionar en esa curva donde estoy sufriendo más.

"Pero es súper difícil en el aspecto mental tomar la referencia correcta, porque cuando quieres atacar, necesitas frenar más tarde y no tienes la referencia correcta y eso es lo más difícil."

Marquez impresionó a sus rivales con su velocidad con neumáticos medios, y Jorge Martin de Aprilia lo señaló como uno de los favoritos para el domingo.

Pero el piloto oficial de Ducati, que dominó la carrera inaugural del año pasado en Balaton Park, no se mostró demasiado optimista sobre su ritmo en tanda larga.

“Si [la carrera es] a cinco vueltas, sí [puedo ser fuerte]. La sprint es de 14 vueltas, más o menos; ahí no tengo opción.

“Es cierto que la velocidad está ahí, porque como mostré en Mugello, a una vuelta estuve cerca de la pole position, no muy lejos. Pero no, [no puedo luchar por la victoria]. Me alegra oír eso, pero no es el momento.”

Fotos del GP de Hungría - Viernes