Las precauciones del Dakar ante su estreno en Arabia Saudí

El desembarco del Dakar en Oriente Medio se empezará a hacer realidad desde finales de diciembre, cuando muchos de los empleados de ASO (Amaury Sport Organisation) –responsable de organizar el rally– pasen la Nochevieja en Arabia Saudí. Todos ellos aterrizarán en un país donde las libertades de sus ciudadanos distan de ser las habituales en Occidente, que está regido por la sharia (ley islámica, siguiendo con los principios del Corán y su tradición) y que aplica la pena de muerte para determinados delitos.

Aunque a través del plan Vision 2030, que pretende diversificar la economía saudí y reducir su dependencia del petróleo, el príncipe heredero Mohamed Bin Salmán ha iniciado un tímido proceso de apertura –permitiendo, por ejemplo, conducir a las mujeres desde verano de 2018 o los visados turísticos para determinados eventos–, la caravana del Dakar tendrá que adaptarse a los usos y costumbres locales, muy diferentes de los de América del Sur.

Para intentar evitar cualquier tipo de problema, ASO envió el pasado 28 de noviembre un primer correo a todos los participantes (ya se lo había hecho llegar semanas antes a sus empleados y parte del mensaje fue expuesto en junio en la primera presentación del nuevo Dakar en París) en el que se adjuntaba una "Guía Práctica de Arabia Saudí". En esta, después de exponer la realidad política, social, económica y geográfica del país de Oriente Medio, se pasa a un punto llamado "Leyes, costumbres y cultura local".

En él se deja claro que la "importación y consumo de alcohol y productos porcinos" están "terminantemente prohibidos y sujetos a procedimientos judiciales"; que "los productos culturales importados (DVD, libros, etc.) deben ser compatibles con las leyes locales de decencia (sin contenidos explícitos)" y que "el trafico y el consumo de estupefacientes está muy penalizado".

En cuanto a la vestimenta de las mujeres –una de las preocupaciones principales debido al numeroso grupo que viajará en la caravana entre prensa, participantes, asistencias y organización– se deja claro que "la abaya (manto negro largo tradicional) no es obligatoria en zonas públicas, siempre que se lleve una vestimenta modesta".

ASO es consciente del fuerte contraste que se va a producir desde los primeros días de enero en Yeda –ciudad que acogerá las verificaciones y preparación del Dakar 2020 antes de su inicio el día 5 de enero– y por ello ha querido tomar precauciones e ir más allá en los últimos días enviando una nueva comunicación por email a los competidores con fecha 6 de diciembre. En esta, se adjunta una ampliada "Guía Práctica" preparada por las autoridades saudíes.

En ella se "ruega tanto a hombres como a mujeres vestir con recato en público, evitando la ropa ajustada o con palabras o imágenes vulgares, para respetar la cultura local". También se subraya que cualquier manifestación de afecto en público ("como cogerse de la mano") "puede considerarse ofensiva".

"Las mujeres deberán llevar los hombros y las rodillas tapados en público. Ya no es obligatorio el uso de la abaya o el hiyab para las mujeres expatriadas. Recomendamos el uso de una abaya suelta o de un velo en público para evitar ofender (sobre todo en pueblos pequeños)", prosigue el documento.

Para descubrir más de cada una de las etapas del Dakar 2020, su distancia y sus características, pasa las fotos:

Galería Lista El mapa del Dakar 2020. Pasa las imágenes y mira etapa a etapa 1 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 1 (5 de enero): Yeda-Al Wajh (752 km, de los cuales 319 son cronometrados) 2 / 14 Foto de: E. Vargiolu / DPPI La primera etapa no tiene nada que ver con un simple calentamiento, todo lo contrario. Es un condensado del conjunto de los elementos que caracterizan esta edición: pista rápida, recorrido sinuoso, dunas y terreno pedregoso. Tanta variedad invita a no subestimar este mini Dakar. Etapa 2 (6 de enero): Al Wajh-Neom (401 km, de los cuales 367 son cronometrados) 3 / 14 Foto de: Toyota Racing Sus numerosos tramos rodados hacen que el reto del día sea técnicamente accesible. Pero las especificidades de la navegación saudí comienzan a hacerse notar. Hay que marcarse nuevos puntos de referencia cuando la variedad de pistas provoque confusión. Para las motos y los quads también es la primera parte de la etapa Supermaratón. Etapa 3 (7 de enero): Neom-Neom (489 km, de los cuales 404 cronometrados) 4 / 14 Foto de: Toyota Racing El bucle de salida de la futura megalópolis de Neom es una joya. Llevando a los participantes a los confines de la frontera jordana, el rally propone una sucesión de cañones y montañas que explorarán sobre una alfombra de arena. En esta especial, el Dakar se elevará a su punto más alto: 1.400 metros de altitud. Etapa 4 (8 de enero): Neom-Al Ula (676 km, de los cuales 453 son cronometrados) 5 / 14 Foto de: A.S.O. El menú alterna pasos arenosos y tramos empedrados a partes iguales, todo ello sobre pistas generalmente rodadas. No obstante, no deberá confundirse velocidad con aceleración, ya que la dura navegación se encargará de realizar una clara selección. En el tramo de enlace, a los que les gusten las antigüedades podrán sacar la cámara para fotografiar de cerca los templos nabateos. Etapa 5 (9 de enero): Al Ula-Ha'il (563 km, de los cuales 353 son cronometrados) 6 / 14 Foto de: A.S.O. En el paisaje arenoso del día, las rocas especialmente voluminosas servirán como punto de referencia para evitar fallos de navegación que puedan costar caro. Menos técnicas, pero igual de impresionantes que las dunas, se alzarán ante los pilotos gigantescas colinas de arena. Los descensos, a veces salpicados por arbustos aislados exigirán afinar aún más la conducción. Etapa 6 (10 de enero): Ha'il-Riad (830 km, de los cuales 478 son cronometrados) 7 / 14 Foto de: A.S.O. El cambio de paisaje es radical. Esta vez, la especial es 100% arena y fuera pista. Después de una primera parte más bien rápida, los expertos en dunas tendrán cierta ventaja. Especialmente aquellos pilotos que hayan forjado su pericia al volante en el desierto del Sahara. Después... un merecido descanso. Día de descanso (11 de enero) en Riad 8 / 14 Foto de: DPPI Etapa 7 (12 de enero): Riad-Wadi Al-Dawasir (741 km, de los cuales 546 son cronometrados) 9 / 14 Foto de: A.S.O. La vuelta al trabajo impone... la especial más larga del Dakar es también una de las más variadas. Dunas desperdigadas por todo el recorrido que deberán abordarse atravesando a su vez pequeñas franjas de dunas de varios kilómetros. Entre medias, se alternan el fuera pista y sectores en los que los numerosos cruces exigirán a los copilotos máxima concentración. ¡Sin prisa... pero sin pausa! Etapa 8 (13 de enero): Wadi Al-Dawasir-Wadi Al-Dawasir (713 km, de los cuales 474 son cronometrados) 10 / 14 Foto de: A.S.O. El circuito del día permite virar la odisea hacia el sur. Allí los participantes se moverán por paisajes de montaña, cañones y sorprendentes contrastes de colores: piedras negras sobre arena blanca, por ejemplo... Los amantes de la velocidad en estado puro podrán dar rienda suelta a su pasión con un tramo de 40 kilómetros en línea recta que podrán recorrer a todo gas. Las franjas de dunas del día exigirán una extraordinaria destreza. Etapa 9 (14 de enero): Wadi Al-Dawasir-Haradh (891 km, de los cuales 415 cronometrados) 11 / 14 Foto de: A.S.O. El Dakar prepara su entrada en el “Empty Quarter” con este largo trayecto. Para lograrlo, se requerirá precisión en el pilotaje, esta vez en suelos mayoritariamente duros y quebrados que podrán a prueba a los imprudentes. Al llegar a Haradh, un enclave construido en base al petróleo y la agricultura, el rally entrará en una nueva secuencia. Etapa 10 (15 de enero): Haradh-Shubaytah (608 km, de los cuales 534 son cronometrados) 12 / 14 Foto de: A.S.O. La etapa maratón impone el dominio de la cualidad más importante para un piloto de rally raid: la gestión de la resistencia. La especial de la primera parte sumerge a los pilotos y sus tripulaciones en las inmensas explanadas en fuera pista del “Empty Quarter”. Es preciso no perder tiempo ya que los 30 últimos kilómetros están íntegramente trazados entre dunas. ¡Y la noche cae deprisa! Al llegar, solamente se permite la asistencia entre participantes. Etapa 11 (16 de enero): Shubaytah-Haradh (744 km, de los cuales 379 son cronometrados) 13 / 14 Foto de: E. Vargiolu / DPPI Atentos a las vistas: la jornada comienza con un espectáculo que se extiende durante 80 kilómetros por las dunas más bellas del país. Una extensión en la que será arriesgado quedarse demasiado tiempo parado en la arena, en posición de espectador. A continuación, los participantes rodarán sobre las huellas de los pioneros que exploraron la región en la búsqueda del oro negro. Fin de la etapa maratón. Etapa 12 (17 de enero): Haradh-Al Qiddiyah (447 km, de los cuales 374 son cronometrados) 14 / 14 Foto de: E. Vargiolu / DPPI La serenidad será la mejor aliada en esta última etapa en la que las posiciones en la cima de la tabla aún pueden cambiar por completo. En los 100 últimos kilómetros vuelven los juegos de pistas que ya habrán provocado serios quebraderos de cabeza a los navegantes la semana anterior. ¡Hay que tener cuidado! Una especial de 20 km, que no afectará a la clasificación general, designará además al ganador del “Qiddiyah Trophy” justo antes de subir al podio final.

(Pulsa Versión Completa al final del artículo si no puedes ver las fotos con su información)

Los competidores lo tendrán un poco más sencillo de lo que podría parecer, en cuanto a vestimenta se refiere, ya que en pleno mes de enero, las temperaturas en el país cuando caiga la noche (a las 17.00 anochece) caerán por debajo de los 10ºC, por lo que también se les recomienda llevar prendas de abrigo para usarlas una vez se quiten los monos de competición.

Pero la gran novedad es el segundo documento que aparece en el correo electrónico, el "Código de Buena Conducta". En sus dos páginas, el texto (de obligatorio cumplimiento y firma antes del inicio de la prueba) supone un compromiso para medios de comunicación, organización, participantes, asistencias, patrocinadores y comisarios de "respetar los usos y costumbres de Arabia Saudí, sus habitantes y los sitios atravesados".

"Me abstendré de toda conducta que pueda chocar a los habitantes locales, sea por mi vestimenta o mi comportamiento. He leído las restricciones y prohibiciones propias de Arabia Saudí y en particular la importación y el consumo de alcohol y de cerdo que están estrictamente prohibidos so pena de acciones legales que pueden llegar hasta la pena de muerte en materia de tráfico de drogas", se puede leer en los primeros párrafos.

También se hace hincapié en el comportamiento "responsable y respetuoso con el Medioambiente" y los lugares arqueológicos, y en priorizar la seguridad de las personas durante la prueba.

Sirve como resumen de las opiniones de los pilotos consultados por Motorsport.com esta reflexión de Isidre Esteve: “Creo que al final hay que ser conscientes de que un país no se puede cambiar de la noche a la mañana. El hecho de que hayan decidido recibir al Dakar ya es un gesto de apertura por su parte porque durante 15 días estarán en el foco del mundo. Obviamente que no compartimos según qué actitudes, pero es necesario que hagan un ejercicio de reflexión al respecto y creo que el Dakar puede ayudar a ello. Al final ASO lo que ha hecho ha sido informarnos de una serie de diferencias respecto a la sociedad en la que estamos viviendo día a día para que tengamos precaución".