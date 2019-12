La broma con picante de Ickx a Todt

La ceremonia del Salón de la Fama del FIA WEC en París tuvo un momento especial cuando el mítico piloto Jacky Ickx (ganador de las 24 horas de Le Mans en seis ocasiones, dos veces campeón del mundo de resistencia y ganador del Dakar en 1983) subió a recoger su galardón.

El belga tardó uno segundos en decidirse, pero finalmente abrazó a Jean Todt, presidente de la FIA, al subir al escenario. Pero durante su discurso, no desaprovechó la ocasión para lanzarle al francés un tirón de orejas histórico.

Ambos compartieron equipo en Peugeot en el Dakar 1989 junto a Ari Vatanen, donde el francés era jefe del equipo. Todt quiso intervenir en la tensa batalla que sus dos pilotos estaban teniendo durante la edición del París-Dakar (10.831 km). Al galo no se le ocurrió mejor idea que sortear a cara o cruz quién de los dos debería llevarse la victoria final en el Lago Rosa.

Con una moneda de 10 francos lanzada al aire, Todt decidió el destino de dos leyendas de las carreras y de la mítica prueba africana. Vatanen, que había elegido cruz, ganó el duelo del azar.

Pero Ickx, con un enfado monumental, no vendió barata su derrota. En la penúltima etapa, el 12 de enero, de Tambacounda a Saint Louis, Vatanen y Berglund se pierden e Ickx y Tarrin aprovechan para colocarse líderes con 20 segundos de ventaja antes del decisivo día.

En la última jornada, de 70 km cronometrados entre St. Louis y Dakar, Ickx decide seguir las órdenes de equipo, parándose en mitad de la pista hasta que Vatanen, que salía dos minutos después de él, le alcanza. El finlandés se lleva así su segundo Dakar con el mítico Peugeot 405 Turbo 16.

30 años después, nada menos, Ickx le recordó el amargo capítulo a un Todt impertérrito durante la ceremonia del Salón de la Fama del Mundial de Resistencia. La cara de póker del francés no dejó entrever ningún tipo de reacción, aunque el público si profirió risas de sorpresa.

"Creo que esta tarde es tremendamente emotiva porque todos pertenecemos a la misma familia, aunque no exactamente a la misma generación. Es fantástico también que cuando Jean no juega con monedas para averiguar quién va a ser el ganador del próximo París-Dakar, se concentra en nosotros y esto no se ha hecho nunca antes", comentó el belga, socarrón.

"Somos una gran familia, eso seguro. Me encanta la idea de que haya un futuro a largo plazo para las carreras de resistencia, me encanta la idea de que tengamos nuevas generaciones compitiendo y creo en todas estas jóvenes estrellas".

“He sido muy privilegiado. Pero también se darán cuenta esta noche de que correr en mi época, en los 80, era muy peligroso. Así que, por supuesto, tengo grandes recuerdos, pero también lo siento mucho por todos los que no están aquí, como Stefan Bellof, que falleció en Spa-Francorchamps. Todos sabéis que yo estuve involucrado en aquel accidente… [pausa visiblemente emocionado] es bonito recordarle y un privilegio haberlo hecho esta noche. La competición está hecha de grandes momentos, pero también de otros muy tristes de los que nunca te recuperas", apuntó.

Además, Ickx también tuvo palabras de agradecimiento para Todt y su predecesor, el polémico Max Mosley, por su trabajo en la seguridad de los circuitos y los coches.

"Aprecio mucho el esfuerzo que hizo tu predecesor sobre la seguridad en las carreras. Me gustaría recordar que en los 60-70 un gran número de grandes pilotos murieron porque los coches y los circuitos no eran lo suficientemente seguros. Tú has terminado el trabajo, aunque nunca se termina este trabajo en las carreras, tienes que pensar en cada aspecto. Pero tenemos que estar agradecidos a la FIA y a los que acarrean estas responsabilidades tan complejas", afirmó.

“Yo tuve el privilegio de ganar un gran número de carreras en el Dakar, en CanAm, en resistencia, en F1, pero esta noche quiero dedicárselo a todos los que están detrás de las cámaras. Siempre digo que es fácil pilotar un coche bueno, pero el 80% del trabajo es hecho por los que lo preparan, o los que trabajan en él. La mayor parte de las veces no se les ve, solo vemos a los pilotos bañarse en gloria, pero hay que considerarles. Pido un aplauso para ellos, porque sin ellos, no somos nadie".

El Salón de la Fama del WEC