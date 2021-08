Redding: La pista de Most no está al nivel de seguridad del WSBK

Situado en las afueras de la capital checa, Praga, Most fue una adición tardía al calendario del WSBK de 2021, ya que fue sumado a finales de abril como un reemplazo indirecto de la ronda de Phillip Island que se suspendió debido a la pandemia de COVID-19.

El trazado de 4,212 km nunca ha albergado un evento de nivel mundial, ni en dos ni en cuatro ruedas, aunque sí fue escenario de una prueba de la European Le Mans Series en 2001 y este año recibirá la Euro NASCAR Series y el FIA European Truck Racing Championship.

Redding fue uno de los pocos pilotos que tuvieron la oportunidad de probar en Most en un test privado el mes pasado, utilizando una versión de carretera de la Ducati Panigale V4 R con la que compite para la marca italiana.

Pero la experiencia le hizo dudar de que el circuito, con su falta de zonas de escape, fuera siquiera adecuado para un campeonato nacional como el British Superbike, y mucho menos para el WSBK.

"El trazado de la pista es muy bonito", dijo Redding. "El asfalto está completamente destruido en la primera curva y no hay absolutamente ningún agarre, así que si está mojado será un gran problema. Pero el resto de la pista es buena, fluye muy bien".

"Pero hay dos lugares en los que es muy peligroso, en los que se va a gran velocidad y no hay mucho lugar de escape hacia la barrera. Incluso si hay una air-fance allí, no va a hacer mucho.

"Estamos en esta situación del COVID, los chicos han tenido que hacer todo lo posible para montar un campeonato para nosotros, lo que respeto totalmente, así que tenemos que intentarlo. No estoy criticando a Dorna ni a la FIM".

"Pero no es digno del WSBK. Incluso el British Superbike... hay algunos lugares sospechosos (en el calendario) en el BSB y yo pondría a Most junto a ellos. No está hecho para la velocidad y el nivel que estamos teniendo".

Most ha conseguido un contrato de cinco años para albergar el WSBK, lo que le garantiza un lugar en el calendario hasta la temporada 2025.

Redding dijo que espera que se realicen algunas mejoras de seguridad en ese tiempo, pero cuestionó por qué los organizadores de la serie se contentan con el estado actual de la pista en lugar de tomar medidas preventivas.

"Cuando estuve allí con la moto de calle, sentía que era demasiado rápido para la pista, y con la Superbike seré tres o cuatro segundos más rápido", dijo. "Mucho de eso será en las curvas".

"Siempre me da un poco de miedo porque a veces estas cosas no se abordan hasta que pasa algo grave. Pero, en los tiempos que corren, tenemos los conocimientos y la experiencia para decir: 'esto probablemente no es seguro'".