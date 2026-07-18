Super Fórmula en Fuji: Kakunoshin Ohta le niega a Zak O’Sullivan su primera victoria
Zak O’Sullivan se quedó a las puertas de su primera victoria en Super Formula debido a un arrollador Kakunoshin Ohta en la primera carrera de Fuji, donde Sacha Fenestraz fue 11°.
Kakunoshin Ohta amplió su ventaja en puntos de Super Fórmula al remontar desde el 13.º puesto en la parrilla para negarle a Zak O’Sullivan una primera victoria en la categoría en la primera carrera del sábado en Fuji.
O’Sullivan logró por la mañana una sensacional primera pole position en una pista mojada, la primera de Team Impul en cuatro años, encabezando un orden inusual en la parte delantera de la parrilla por delante de Toshiki Oyu y del piloto reserva de Williams Fórmula 1, Luke Browning.
Ante la amenaza inminente de más lluvia, O’Sullivan mantuvo su posición al frente del pelotón en las primeras fases, mientras la pareja de Dandelion Racing, Tadasuke Makino y Ohta, empezaba a escalar posiciones desde el octavo y el 13.º puesto de la parrilla respectivamente.
Para cuando Makino adelantó a Browning por el tercer puesto, O’Sullivan ya tenía tres segundos de ventaja, y cuando Ohta paró en boxes desde la cuarta posición en la vuelta 20 de 41, tras haber relegado también a Browning, la ventaja de O’Sullivan se había ampliado a cinco segundos.
Al mismo tiempo, Makino adelantó a Oyu por el segundo puesto y comenzó a acercarse a O’Sullivan antes de que el británico entrara para su parada obligatoria en la vuelta 23.
O’Sullivan mantuvo inicialmente la ventaja sobre Ohta, pero tal fue el efecto del undercut que el líder del campeonato pudo atacar al inicio de la vuelta 25, usando la ventaja de su motor Honda para lanzarse al liderato.
Zak O'Sullivan, TEAM IMPUL
Photo by: Masahide Kamio
Aunque una combinación de mayor ritmo en el sector tres y tener casi intacta toda su asignación de 200 segundos del Overtake System (OTS) permitió a O’Sullivan mantenerse cerca durante varias vueltas, pronto quedó claro que el piloto británico estaba librando una batalla perdida.
Al final, O’Sullivan se quedó a 1,5 segundos de una primera victoria, aunque aun así se llevó su primer resultado entre los tres primeros y un primer podio para Impul desde 2023.
Makino, por su parte, retrasó su parada hasta la vuelta 29, reincorporándose en un tercer puesto neto, y no pudo hacer nada respecto a Ohta y O’Sullivan por delante.
A pesar de terminar en el podio, Makino estaba visiblemente abatido por su derrota ante su compañero de equipo Ohta en el parque cerrado y estaba demasiado afectado para dar una entrevista.
Oyu terminó cuarto para Inging, mientras Syun Koide remontó desde el 15.º puesto en la parrilla para igualar su mejor resultado histórico en Super Fórmula con un quinto puesto para ThreeBond Racing, adelantando en las últimas fases al monoplaza de Nakajima Racing de Igor Fraga tras una parada tardía.
Browning tuvo que conformarse con el octavo puesto para Kondo Racing, por detrás de Sena Sakaguchi en el segundo de los monoplazas de Inging.
Kakunoshin Ohta, DOCOMO TEAM DANDELION RACING
Photo by: Masahide Kamio
El campeón defensor Ayumu Iwasa salió desde el 22.º puesto tras una desastrosa sesión de clasificación, y solo pudo remontar hasta el 10.º lugar en la carrera para sumar un único punto.
Con Nirei Fukuzumi y Sacha Fenestraz sin puntuar, el piloto de Team Mugen Iwasa conserva el segundo puesto en la clasificación, pero ahora está a 34,5 puntos de Ohta.
El domingo seguirán dos carreras más en Fuji, con una carrera sprint más corta por la mañana, el reemplazo de la ronda cancelada de Autopolis en abril, seguida de una segunda carrera de distancia completa por la tarde.
Tomoki Nojiri –quien caló su monoplaza Mugen en la parrilla camino del 24.º y último puesto– saldrá desde la pole en esa carrera por delante de Makino y Ohta, con Iwasa saliendo sexto.
Ni O’Sullivan ni Browning pudieron avanzar desde sus grupos de Q1 y saldrán 17.º y 22.º respectivamente.
Super Fórmula - Fuji - Carrera 1
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|1
|K. Ohta Dandelion Racing
|6
|41
|
59'43.973
|1
|20
|2
|Z. O'Sullivan Wecars Impul with SDG
|19
|41
|
+1.542
59'45.515
|1.542
|1
|15
|3
|T. Makino Dandelion Racing
|5
|41
|
+4.097
59'48.070
|2.555
|1
|11
|4
|T. Oyu Sanki Vertex Partners Cerumo・Inging
|39
|41
|
+13.182
59'57.155
|9.085
|1
|8
|5
|
S. Koide ThreeBond Racing
|12
|41
|
+21.704
1:00'05.677
|8.522
|1
|6
|6
|I. Fraga PONOS Nakajima Racing
|65
|41
|
+25.062
1:00'09.035
|3.358
|1
|5
|7
|S. Sakaguchi Sanki Vertex Partners Cerumo・Inging
|38
|41
|
+26.579
1:00'10.552
|1.517
|1
|4
|8
|
L. Browning Realize Kondo Racing
|3
|41
|
+26.842
1:00'10.815
|0.263
|1
|3
|9
|
Y. Nomura San-Ei Gen with B-Max
|50
|41
|
+32.419
1:00'16.392
|5.577
|1
|2
|10
|A. Iwasa Team Mugen Autobacs
|1
|41
|
+33.186
1:00'17.159
|0.767
|1
|1
|11
|S. Fenestraz Vantelin Team TOM'S
|37
|41
|
+33.244
1:00'17.217
|0.058
|1
|12
|K. Kobayashi KDDI TGMGP TGR-DC
|7
|41
|
+35.302
1:00'19.275
|2.058
|1
|13
|R. Sato PONOS Nakajima Racing
|64
|41
|
+36.008
1:00'19.981
|0.706
|1
|14
|K. Yamashita KCMG
|8
|41
|
+39.910
1:00'23.883
|3.902
|1
|15
|T. Sho Vantelin Team TOM'S
|36
|41
|
+40.243
1:00'24.216
|0.333
|1
|16
|R. Staněk Navikuru Buzz MK Racing
|97
|41
|
+47.555
1:00'31.528
|7.312
|1
|17
|N. Matsushita Delightworks Racing
|22
|41
|
+48.332
1:00'32.305
|0.777
|1
|18
|G. Alesi KCMG
|9
|41
|
+53.105
1:00'37.078
|4.773
|1
|19
|
R. Kobayashi KDDI TGMGP TGR-DC
|28
|41
|
+53.861
1:00'37.834
|0.756
|1
|20
|U. Sasahara Realize Kondo Racing
|4
|41
|
+1'01.321
1:00'45.294
|7.460
|1
|21
|
C. Wurz Team Goh
|53
|41
|
+1'04.447
1:00'48.420
|3.126
|1
|22
|J. Noda Hazama Ando Triple Tree Racing
|10
|40
|
+1 Vuelta
59'49.939
|1 Vuelta
|1
|23
|N. Fukuzumi NTT Docomo Business Rookie
|14
|40
|
+1 Vuelta
59'53.258
|3.319
|2
|24
|T. Nojiri Team Mugen Autobacs
|16
|40
|
+1 Vuelta
1:00'58.765
|1'05.507
|2
|Ver los resultados completos
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