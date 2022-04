Redding avisa que "nada cambió" en BMW pese a su top 5 en Assen

Redding ha encontrado la vida difícil en BMW después de unirse al equipo a principios de 2022, tras haber ganado carreras regularmente con Ducati las dos últimas temporadas.

Su primera participación con BMW en Aragón a principios de este mes fue prácticamente un desastre, ya que no pudo entrar en el top 10, e incluso se retiró de la competencia final después de una serie de salidas de pista.

El inicio de la ronda de Assen sólo proporcionó una mejora marginal, con Redding terminando noveno en la primera carrera de distancia completa del fin de semana y a más de 25 segundos de la primera posición.

La última carrera de la prueba neerlandesa supuso un cambio de suerte, ya que el británico llegó a rodar en cuarta posición y estuvo a punto de subir al podio, antes de caer a una respetable sexta ubicación en la meta, aunque ascendió un puesto tras la penalización impuesta a Axel Bassani.

También lee: Bautista gana en Assen tras choque entre Rea y Razgatlioglu

Sin embargo, Redding considera que su resultado en Assen es un poco engañoso, ya que la temprana caída del actual campeón, Toprak Razgatlioglu, y el piloto Jonathan Rea cambió por completo el panorama de la carrera.

"No ha cambiado nada", dijo. "El tiempo por vuelta fue el mismo, más bien en un par de décimas. No tuve una mejor salida, hubo caos en la primera curva y tuve suerte de pasar".

"Luego hubo un accidente entre Johnny y Toprak y el ritmo de la parte delantera, (después de lo cual) los (pilotos de delante) simplemente apretaron el acelerador. Y yo dije: 'bien, déjame intentar llegar a la parte de atrás de ellos'."

"Me puse detrás y me sentí bastante cómodo. Pude pasar a Bassani, (Michael Ruben) Rinaldi, Alex (Lowes). Me sentía bastante bien, pero literalmente al 110%, estaba luchando. Parecía que estaba montando un maldito caimán o algo así, estaba temblando todo el tiempo".

"Luego, a pocas vueltas del final, tuve un pequeño agujero en el neumático trasero del lado derecho, así que no tenía agarre trasero. Me estaba inclinando y estaba dando vueltas. Así que me dije, sólo quiero terminar. Y entonces Alex me pasó, y luego Bassani me pasó".

"Intenté estar a la defensiva pero no había agarre al entrar ni al salir. Y ahí fue donde me quedé".

Scott Redding, BMW Motorrad WorldSBK Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Redding dice que no hay un área única a la que BMW deba dar prioridad para ascender en las posiciones, pero identificó su propio ritmo a una vuelta como una debilidad después de clasificarse seis puestos y seis décimas por detrás de Loris Baz en la M1000RR satélite.

"Estamos demasiado lejos", admitió el británico. "La diferencia estuvo ahora más cerca de lo que hemos estado (en las anteriores carreras) pero creo que he ganado dos segundos con la caída, más o menos".

"Es difícil porque es un poco en todas partes (donde estamos perdiendo tiempo). Y yo lo estoy dando todo, por eso es difícil para mí".

"A veces perdemos demasiado, a veces es bueno. No siempre es consistente, como en las frenadas, a veces me voy largo".

"La clasificación es un factor importante, la salida es un factor importante, la primera vuelta es un factor importante. Y al final es el neumático. Tenemos problemas con las salidas, todas las BMW se van hacia atrás en la salida. Así que tenemos que mejorar esto".

"Tengo que mejorar la clasificación porque Baz estuvo en una buena posición en la parrilla. No es lo mejor pero es mejor. Luego ya veremos. Sé que tengo ritmo para estar entre los cinco o seis primeros en este circuito. Cuando vayamos a Estoril, quién sabe. Tengo que jugar carrera a carrera y ver".