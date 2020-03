Ogier: No estaba contento de disputar el Rally México

Desde la jornada del viernes, Sébastien Ogier tomó el liderato del Rally México, y durante el primer paso de la mañana del sábado, en las tres especiales en la montaña, amplió su diferencia contra Teemu Suninen y Ott Tanak.

Al dejar el parque de servicio al medio día, el francés esperaba que la organización junto con la FIA anunciaran la cancelación de las etapas del domingo, para de esta forma viajar lo antes posible con su familia a Europa, y su petición no tardó en llegar. A partir de ese momento solo administró su ventaja hasta consumar su primera victoria con Toyota, su sexta en el Rally México y con la que igualó a Sébastien Loeb como el máximo ganador de esta competencia.

A pesar del éxito, para Ogier fue un triunfo agridulce, en especial porque consideró que la decisión de parar la actividad tuvo que llegar antes.

“Como digo hoy, es un contexto especial para que yo gane en esta situación”, expresó en entrevista.

“No estaba muy contento de que hiciéramos el rally. Preferiría proteger la vida humana, pero de alguna manera creo que los mexicanos están felices de vernos Espero que no hayamos traído ningún daño aquí y también quiero disculparme con mis amigos, con quienes no me tomé el tiempo de hacer una foto y un autógrafo debido a esta situación especial”.

“Desde el punto de vista positivo es agradable tener mi primera victoria con Toyota y, y ha sido un fin de semana muy bueno, el coche ha sido perfecto. Y con Julian hemos hecho el trabajo también. Así que es algo bueno para el campeonato”.

Ogier mostró su descontento por seguir adelante con el Rally México desde la jornada del jueves, cuando diversos eventos mundiales dela FIA estaban suspendiendo o cancelando competencias.