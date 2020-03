WRC 2020 se detendrá al menos por nueve semanas

Oliver Ciesla, director del WRC, mostraba un rostro desencajado en la conferencia que ofreció junto a la organización del Rally México en la que informaron de la cancelación de las etapas de domingo, para dar por concluida la competencia al finalizar el recorrido del sábado por la noche.

Ciesla vivía por última vez el Rally México como director de la serie, y para él resultó difícil tomar la decisión de la finalización anticipada del evento, en especial, porque puede que el calendario de la categoría no reinicie cuando el aún sea directivo dado que dejará el cargo en junio.

“Es una decisión difícil. Cuando nos reunimos con FIA, la organización del Rally México y los equipos esta mañana, nadie estaba a favor de correr el domingo. Fue una decisión difícil, pero la correcta”, expresó Ciesla.

“No sentimos cómodos y muy seguros en México, siempre es un rally muy organizado y donde nos hacen sentir bienvenidos, pero tuvimos que tomar esta decisión, especialmente por las condiciones que han cambiado desde el jueves en que para viajar se ha vuelto muy difícil, y las circunstancias continúan cambiando rápidamente. Tenemos muchos miembros internacionales aquí y tenemos que asegurarnos de que regresen a casa seguros”.

Con la finalización anticipada del Rally México, y la suspensión del Rally Argentina, el Rally de Portugal es la siguiente fecha en el calendario, pero Oliver Ciesla considera que el futuro es incierto.

“En el WRC pararemos por al menos nueve semanas, tenemos suspendido el Rally Argentina y reanudaríamos en el Rally de Portugal, que esperemos que suceda, pero al día de hoy nadie nos puede dar información verídica de cuando la situación de la salud en Europa, y alrededor del mundo, vuelva a la normalidad”.

“Por ahora no tengo una respuesta de qué pasará con el calendario del WRC”.

Si bien aún existe una posibilidad de regresar a Argentina en el futuro, la máxima cabeza de la serie pide paciencia para decidir no solo qué sucederá con la tradicional fecha sudamericana.

“Es demasiado pronto para decir con seguridad. Iremos a principios de mediados de abril (para una decisión), pero tenemos que entender antes cómo los gobiernos locales de Argentina e Italia deciden si se pueden organizar o no eventos de esa dimensión”.

Respecto al reposicionamiento de Argentina, Ciesla informó que se encuentra en pláticas para ello, y agregó que no fue sencillo tomar la decisión, en especial con una competencia que ofrece una gran respuesta del público.

“No sólo para nosotros, probablemente para los deportes y todos los grandes eventos, no hay opción de evitarlo, tenemos que seguir la recomendación del gobierno. Así que las órdenes de no organizar eventos tan grandes en países donde el virus está en este momento, propagándose tan rápidamente, fue algo doloroso para nosotros, para el organizador, para los aficionados, pero no había opción”.

La logística del calendario parece complicar la posibilidad de volver a colocar la fecha en Argentina, aunque un posible reacomodo en la parte final del calendario luce como el camino a seguir antes del viaje a Japón de la serie.

“Ahora estamos trabajando y tenemos que ver cómo se desarrolla la situación. Y si encontramos una ventana para reemplazar la fecha y para dirigirnos a Argentina en una etapa posterior, por supuesto que nos encantaría hacerlo. Pero tenemos que ver si es posible”, concluyó el directivo.