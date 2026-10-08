Luego de un Gran Premio de Bahréin en Malasia en donde Sergio Pérez llegó, de nueva cuenta, a estar por instantes en la batalla de la zona media, el piloto mexicano considera que el Gran Premio de Singapur es la última gran oportunidad para que Cadillac tenga una carrera cercana a los 10 primeros de la clasificación o, incluso, pensar en los puntos.

Checo Pérez destacó las características del trazado urbano de Marina Bay y admitió que, debido a las limitaciones de desarrollo en su monoplaza, deben aprovechar el fin de semana de formato sprint para, si no cometen errores, tratar de sacar ventaja en la sesión de clasificación del viernes para la carrera corta o la del sábado para el gran premio.

"Sí, creo que es una buena oportunidad para nosotros. Probablemente la última, ya sabes, para hacer algo importante, incluso con la diferencia que tenemos actualmente con el auto y sabiendo que no estamos trayendo ninguna actualización", declaró Pérez ante los medios de comunicación en el paddock en Marina Bay dentro de los que se encontraba Motorsport.com.

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"Creo que es probablemente nuestra última buena oportunidad de intentar conseguir un buen resultado, un resultado fuerte aquí. Sería algo crucial para nosotros".

El formato Sprint, el aliado de Cadillac

Para esta cita del calendario, el formato sprint permitirá que solo exista una práctica de 60 minutos. Checo Pérez expresó su preferencia por este esquema, asegurando que la presión adicional e incertidumbre juegan a favor de los pilotos con mayor experiencia en circuitos callejeros. El mexicano es un experimentado en esta pista donde ya logró la victoria en el 2022.

"Me gusta mucho. Creo que añade un poco más de incertidumbre al fin de semana, un poco más de tensión", explicó el tapatío.

"En un circuito callejero, en una carrera donde es tan difícil ganar confianza y velocidad, creo que es bueno. Considero que el piloto puede hacer un poco de diferencia en este tipo de fines de semana. Normalmente en un trazado urbano te toma algo de tiempo tomar ritmo, así que hacer una práctica y de ahí ir directo a la clasificación me parece excelente".

El integrante de Cadillac señaló que la conducción no es la principal preocupación del fin de semana, sino la falta de carga aerodinámica y la lentitud en las rectas.

"El balance del auto no es malo. Creo que tenemos un balance correcto", precisó. "El único problema es que no tenemos carga aerodinámica y tenemos demasiada resistencia al avance, somos lentos. Pero en general, sí, hemos ganado confianza en el coche".

Cuestionado sobre si esta oportunidad en Marina Bay requerirá asumir riesgos adicionales tanto en el estilo de conducción como en la puesta a punto del monoplaza, Pérez afirmó que ese es el único camino para ganarle a sus rivales.

" Tenemos que hacerlo, porque especialmente para la clasificación necesitamos ser capaces de rendir masivamente por encima del nivel para recuperar algo", afirmó, recordando que ya en Azerbaiyán hicieron algo similar y estuvieron cerca del objetivo: "Baku fue un buen ejemplo, con suerte aquí puede ser algo similar".