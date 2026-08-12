A principios de mes, Théo Pourchaire anunció su incorporación a tiempo completo a la Fórmula E la próxima temporada. Una nueva aventura que el francés comenzará con Opel, también recién llegada a la categoría.

Sin embargo, antes de participar en su primer E-Prix, que se celebrará en Yeda los próximos 18 y 19 de diciembre, Pourchaire deberá terminar la temporada actual con Peugeot en el Campeonato Mundial de Resistencia, donde aún le quedan cuatro carreras por disputar.

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El francés lleva desde 2025 como piloto titular del Peugeot 9X8 n.º 94, junto a Loïc Duval y Malthe Jakobsen. En aquel momento, el fabricante francés le dio una nueva oportunidad tras el abrupto final de su aventura en la IndyCar con McLaren en 2024.

Ahora que se ha anunciado que será el primer piloto del equipo Opel para la temporada 2026-2027 de Fórmula E, mientras que su futuro compañero de equipo aún no se ha hecho oficial, surge una pregunta sobre el futuro de Pourchaire: ¿continuará también su andadura con Peugeot en el WEC?

Aunque Peugeot aún no ha dado a conocer la composición de sus equipos para la próxima temporada, no hay que descartar que el francés compita en dos campeonatos. Esta configuración es relativamente habitual en las carreras de resistencia, como es el caso de Nyck de Vries, que también compite en Fórmula E y en el WEC, o de Sébastien Buemi.

Théo Pourchaire en el Peugeot 9X8 durante las 24 Horas de Le Mans de 2026. Foto de: Rainier Ehrhardt

Con motivo de un encuentro con los medios organizado por Opel, al que Motorsport.com fue invitado, Pourchaire hizo balance de su futuro, o al menos de lo que sabe de él, con Peugeot: "Para ser sincero con vosotros, no sé nada sobre la situación de los pilotos en Peugeot. Solo sé que voy a correr con Peugeot hasta finales de año, eso es seguro. Me quedan al menos cuatro carreras por disputar, así que ya veremos".

No obstante, el francés se muestra abierto a la posibilidad de compaginar ambos programas, aunque tal configuración supondría una temporada especialmente intensa, ya que, al mismo tiempo, tendrá que adaptarse a la Fórmula E.

"Por supuesto que estaría abierto a la idea de seguir un doble programa, pero eso supone mucho… Quiero decir que el calendario está muy, muy cargado y quiero centrarme en la Fórmula E", matizó Pourchaire, antes de aclarar sus prioridades en l : "La Fórmula E será mi programa principal y es ahí donde quiero dar lo mejor de mí mismo".

"Evidentemente, voy a ser un novato, así que no será fácil rendir al máximo desde el principio, pero lo daré todo. En el futuro, quiero ganar en la Fórmula E, por lo que es importante estar plenamente concentrado en este campeonato. Ya veremos. Pero, sí, estoy abierto a todo".

Una nueva estabilidad tras varios años agitados

Desde que se proclamó campeón de Fórmula 2 en 2023, la carrera de Théo Pourchaire ha sido especialmente agitada. El francés ha pasado por varios campeonatos y programas diferentes, con aventuras a menudo truncadas, antes de recuperar una mayor estabilidad en el WEC.

Eso es también lo que hace que esta oportunidad en la Fórmula E sea especialmente importante para él. El piloto, que cumplirá 23 años el 20 de agosto, ve en su llegada a Opel la posibilidad de consolidarse por fin a largo plazo.

"Estoy muy, muy contento de poder correr en Fórmula E el año que viene. Para mí, tener ya un programa de carreras, y un programa como el de la Fórmula E con Opel, es fantástico".

"He pasado por momentos en mi carrera en los que no tenía nada. Así que poder ser piloto de carreras a tiempo completo en un campeonato de este nivel ya es mucho y supone una oportunidad enorme".

Cabe recordar que otra francesa también forma parte del programa del WEC de Peugeot: Doriane Pin es piloto de reserva del equipo francés.