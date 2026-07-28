El WEC cancela sus rondas en Oriente Medio por la guerra y irá a Barcelona y Monza

El Campeonato Mundial de Resistencia de 2026 concluirá en Europa, con los eventos previstos en Oriente Medio sustituidos por nuevas carreras en Barcelona y Monza.

Tras las visitas a Austin y Fuji en septiembre, se suponía que el campeonato se dirigiría al Golfo, con la carrera reprogramada de los 1812 km de Qatar fijada para el 24 de octubre, seguida de la tradicional final de Bahréin el 7 de noviembre.

Sin embargo, el alto el fuego acordado entre Irán y EE. UU./Israel se rompió este mes, con ambas partes reanudando los ataques en la región y los buques comerciales continuando evitando el estrecho de Ormuz por temor a ataques con misiles. La situación planteó un desafío particular para el WEC, que depende en gran medida del transporte marítimo para trasladar su equipamiento.

Como resultado, los promotores de la serie, la FIA y el Automobile Club de l'Ouest, han optado por abandonar el tramo financieramente lucrativo de Oriente Medio en favor de terminar la temporada más cerca de su base principal de aficionados europeos.

Como parte del calendario actualizado, el WEC realizará este año su primera visita a España, con las 6 Horas de Barcelona programadas para el 18 de octubre, una semana antes de los ahora cancelados 1812 km de Qatar. Antes de ser cancelada por completo, la prueba de 10 horas en el Lusail International Circuit ya había sido pospuesta de marzo a octubre después de que el estallido de la guerra de Irán obligara al WEC a retrasar el inicio de la temporada.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: Alessio Morgese

La campaña de 2026 concluirá ahora en Italia, con la prueba de 6 horas de Monza celebrándose el 7 de noviembre, la misma fecha originalmente reservada para la final de Bahréin. No se hizo mención alguna sobre el test de rookies, que tradicionalmente se celebra un día después de la final de temporada.

Monza albergó anteriormente tres carreras del WEC entre 2021-23, antes de que Imola asumiera la ronda italiana del campeonato.

Un aspecto clave en este cambio es que tanto Barcelona como Monza ofrecerán un máximo de 25 puntos al ganador de la carrera, según el sistema de puntuación estándar para eventos de seis horas. Si el calendario hubiera permanecido sin cambios, la tripulación ganadora habría podido optar a 38 puntos como parte del sistema de puntos extra utilizado para carreras más largas.

Esto haría más difícil que los equipos recorten cualquier déficit en la lucha por el campeonato. El cambio de calendario también probablemente tendrá un impacto perjudicial en Toyota, que ha permanecido invicta en Baréin durante los últimos nueve años.

La última campaña del WEC que concluyó en Europa fue la 'supertemporada' 2018-19, que contó con dos ediciones de las 24 Horas de Le Mans.

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