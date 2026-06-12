Silverstone regresa a un ampliado calendario de nueve rondas del WEC 2027

El Reino Unido regresará al World Endurance Championship por primera vez en ocho años, con Silverstone uniéndose a un calendario ampliado de nueve rondas para la temporada 2027.

Antes de las 24 Horas de Le Mans de este fin de semana, los promotores del WEC, la FIA y el Automobile Club de l’Ouest, confirmaron la incorporación de una carrera de seis horas en el escenario del Gran Premio de Gran Bretaña el 25 de abril.

La carrera de Silverstone marcará la tercera ronda del WEC 2027, situándose entre dos carreras europeas existentes de la misma duración en Imola y Spa.

Está previsto de nuevo que el campeonato arranque en Qatar el 27 de marzo después de que la carrera de 1812 km de este año en Losail se aplazara a más adelante en la temporada debido a la situación geopolítica en Oriente Medio.

La 95ª edición de Le Mans se celebrará el 12-13 de junio, como parte de una intensa primera mitad de la temporada en la que se disputarán cinco rondas en el transcurso de cuatro meses.

Tras la conclusión del tramo europeo de la temporada, el WEC se dirigirá a América y Asia como parte de un calendario en gran medida sin cambios.

El evento de Sao Paulo está programado para el 11 de julio, y la carrera de Austin le seguirá dos meses después, en septiembre.

Japón volverá a albergar la penúltima ronda de la temporada, con las 6 Horas de Fuji previstas para el 26 de septiembre, mientras que Bahréin volverá a poner fin a la campaña con una carrera de ocho horas de día a noche el 6 de noviembre.

“Tras varias temporadas de estabilidad, la creciente popularidad del FIA WEC —entre fabricantes, medios y aficionados— nos convenció de que ahora es el momento adecuado para ampliar el calendario”, dijo el CEO del FIA WEC, Frederic Lequien.

“En Silverstone, regresaremos a un circuito con un historial de generar carreras emocionantes y atraer enormes multitudes, ofreciendo a los competidores un desafío tremendo mientras complementa perfectamente las ocho sedes existentes. ¡Con nueve carreras imperdibles en cinco regiones globales, otra temporada sensacional parece asegurada!”

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Antonio Felix Da Costa, Charles Milesi, Ferdinand Habsburg Photo by: Marc Fleury

Con nueve carreras repartidas a lo largo de otros tantos meses, el WEC 2026 será la temporada más larga de la historia del campeonato desde 2017.

Silverstone fue una cita anual en el renacido WEC durante toda la década de 2010, antes de que la llegada de la pandemia de COVID-19 provocara cambios estructurales en el calendario.

La serie volvió a un formato anual en 2021 tras celebrar brevemente temporadas a lo largo de dos años naturales, al tiempo que también redujo el número de carreras a seis, siendo Silverstone una de las sedes que fueron eliminadas.

Desde entonces, el WEC ha advertido contra una expansión demasiado rápida del calendario, retrasando los planes de regresar a Silverstone a pesar de sus ambiciones a largo plazo de albergar hasta 10 rondas al año.

Una séptima carrera solo se añadió en 2023, mientras que el WEC volvió a ocho carreras al año en 2024 cuando se aventuró en Qatar por primera vez.

La posibilidad de que Gran Bretaña regresara parecía más cercana que nunca cuando el ACO anunció hacia finales del año pasado que Silverstone volvería a unirse al calendario de la European Le Mans Series en 2026.

En el pasado, Silverstone acogió tanto carreras de la ELMS como del WEC el mismo fin de semana, algo que aún podría hacer en 2027, pendiente de la confirmación del calendario de la ELMS. La ronda de la ELMS de Silverstone de este año está programada para el 14 de septiembre.

Calendario del WEC 2027

Nro. Ronda fecha – Prólogo (Qatar) 21–22 de marzo 1 Qatar 1812km 25–27 de marzo 2 6 Horas de Imola 9–11 de abril 3 6 Horas de Silverstone 23–25 de abril 4 6 Horas de Spa 13–15 de mayo 5 24 Horas de Le Mans 9–13 de junio 6 6 Horas de Sao Paulo 9–11 de julio 7 6 Horas de Austin (Lone Star Le Mans) 10–12 de septiembre 8 6 Horas de Fuji 24–26 de septiembre 9 6 Horas de Bahréin 4–6 de noviembre