El reglamento Hypercar evolucionará en 2030: ¡no digan más LMH y LMDh!

Inicialmente prorrogado hasta 2032, el reglamento Hypercar del FIA WEC y de las 24 Horas de Le Mans evolucionará a partir de la temporada 2030. Durante su tradicional rueda de prensa organizada en la semana de Le Mans, el organizador de la prueba desveló el futuro reglamento, fruto de las discusiones mantenidas en los últimos meses con los actores de la resistencia.

Mientras que la llegada de la categoría Hypercar se considera un éxito rotundo, habiendo permitido desencadenar una afluencia masiva de constructores, el reto era no obstante simplificar las posibilidades técnicas y avanzar hacia una convergencia que se ha vuelto imperativa entre LMH y LMDh.

El ADN de la categoría es y seguirá siendo el de un campeonato regido por una Balance of Performance (BoP), pero la futura ausencia de un equilibrio entre plataforma y LMH y LMDh será un primer criterio facilitador para el legislador. Además, el problema se ha vuelto cada vez más evidente este año, con la toma de poder de los prototipos LMDh, incluida esta semana durante las clasificaciones de las 24 Horas de Le Mans.

"En lo deportivo, personalmente, es cierto que preferíamos un deporte que tuviera un poco menos de discusiones en torno a la BoP, y un poco más de meritocracia directa y transparente para todo el mundo", confiaba esta semana Cyril Abiteboul en Genesis, prefigurando los anuncios venideros. "Y por tanto, en ese sentido, creo que la convergencia es una necesidad."

Fin de l'appellation LMH et LMDh en 2030. Photo de: Marc Fleury

Se acabó, por tanto, cualquier denominación diferenciada entre LMH y LMDh, para dejar paso simplemente al Hypercar, como nombre de la categoría. No obstante, se mantendrán dos alternativas para los constructores, con la posibilidad de diseñar íntegramente su coche (un principio al que Ferrari no quería renunciar, entre otros), o bien la de apoyarse en la arquitectura de un proveedor de chasis.

Sea cual sea la elección realizada, será necesario que "todos los componentes respeten las mismas especificaciones técnicas" reglamentarias de la plataforma única. La carrocería, el fondo plano y el difusor estarán estrictamente definidos y la ventana aerodinámica será más restringida que en la actualidad.

Entre las demás evoluciones técnicas, los Hypercar verán aumentar su potencia en 20 kW en 2030 con una elección de motorización libre, lo que puede así abrir la puerta al hidrógeno si una marca lo desea.

Todo el mundo tendrá dos ruedas motrices, con la obligación de utilizar un sistema híbrido en el eje trasero. Este sistema eléctrico podrá ser común o diseñado internamente. El peso de los coches se situará en torno a 1040 kg (antes de la aplicación de la BoP).

En cuanto al control de los costes, seguirá siendo un elemento central. Así, el uso de comodines para desarrollar los coches se limitará a la fiabilidad y la seguridad, sin poder recurrir a ellos para mejorar el rendimiento puro durante un ciclo de vida de cinco años por coche. No obstante, podrá hacerse una excepción a criterio del legislador en caso de un déficit de rendimiento demasiado grande.

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