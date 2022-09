Quartararo: Márquez peleará por la victoria en su regreso

El francés, líder de la tabla general de puntos, se quedó a menos de una décima del tiempo que colocó a Jorge Martín en cabeza, en esta primera jornada de ensayos.

Quartararo se juega la corona con Pecco Bagnaia y Aleix Espargaró, que circulan a 30 puntos y a 33 de él, respectivamente. Mientras el italiano cuenta con una legión de Ducati a su disposición, la velocidad exhibida recientemente por Maverick Viñales puede jugar de forma determinante a favor de Espargaró.

Quartararo, por su parte, está más solo que la una, habida cuenta del abismo que hay entre él y el resto de corredores de Yamaha. En este punto es en el que la reaparición de Marc Márquez puede desempeñar un papel clave en la resolución de este campeonato, siempre dependiendo de la capacidad del de Honda para rodar en las posiciones de cabeza. Para el #20 no hay ninguna duda: Márquez ha vuelto en toda su dimensión.

“Ya dije el jueves que Marc peleará por la victoria el domingo. No me sorprende porque ya sabemos cómo es. En el test de Misano se quedó a seis décimas del mejor tiempo después de que el resto de la parrilla hubiera completado un gran premio”, convino Quartararo. “Lo que más me impresiona de él es su mentalidad. En dos años ha tenido lesiones muy importantes. Creo que mucha gente, muchos deportistas, pueden coger a Marc como referencia precisamente por lo fuerte que es de cabeza”, añadió el chico de Niza.

La segunda plaza del Diablo es un muy buen resultado si tenemos en cuenta el perfil de esta pista a las afueras de Alcañiz y la falta de velocidad punta de la Yamaha que conduce. El actual campeón incorporó un nuevo chasis en su M1 y todo parece indicar que seguirá con él durante, al menos, el resto del fin de un fin de semana en el que confía en ser capaz de detener la hemorragia de puntos (61) que ha ido perdiendo en las últimas cuatro citas respecto de Bagnaia.

“El nuevo chasis no difiere demasiado del anterior. Creo que lo mantendremos, porque no encontramos ningún aspecto negativo”, resolvió Quartararo, que insistió en que la cronometrada de este sábado será absolutamente decisiva para él, habida cuenta de los problemas para adelantar que le genera su prototipo: “El problema no es ser rápido, sino serlo rápido en la carrera. Eso significa poder adelantar. Puedes ser más lento en ritmo y pelear por la victoria si tienen la velocidad para poder adelantar. Tenemos que arrancar en la primera línea”.