Pol Espargaró no tiene un plan B

Después de tratar de esconder las negociaciones entre Honda y Pol Espargaró, con un tímido desmentido de por medio, el representante del piloto español del equipo KTM, Homer Bosch, reconoció abiertamente este domingo en una entrevista radiofónica que “el acuerdo para fichar por Honda podría estar próximo”.

La noticia, adelantada por Motorsport.com el pasado 4 de junio, se va confirmando cada vez más y esta vez fue el propio representante del piloto el que admitió que, ahora mismo, correr en Honda en 2021 es el único plan que tiene el menor de los Espargaró.

“Pol ha sido bastante claro, dijo que la Honda es la moto que todo el mundo quiere. Hay un vinculo emocional con KTM, con un proyecto con el que ha crecido. Es un paso que no es fácil de tomar”, dijo este domingo Bosch en una entrevista en Radioestadio del Motor, de Onda Cero.

El acuerdo entre la marca austríaca y Danilo Petrucci conocido esta misma semana vino a reconfirmar que el de Pol y Honda es total y no tiene marcha atrás.

“Si es cierto, que no lo sé, esto ayudaría a Pol a tomar su decisión”, mantiene el representante.

“Las conversaciones están avanzadas, no te sabría decir en qué porcentaje, pero entran en juego varios factores que tienen que encajar. Es cierto que Pol quiere correr con Honda, que es una moto en la que encajaría, pero por otro lado sigue habiendo un gran vínculo con KTM”, insiste, pese a que los austríacos ya han fichado al sustituto del español.

Uno de los factores que están ralentizando el anuncio del fichaje de Pol por Honda es una cláusula del contrato que impide al corredor anunciar su futuro sin el permiso de su actual equipo. Esa cláusula podría caducar en julio, aunque algunas informaciones la sitúan el 15 de septiembre, algo a lo que Bosch no ha dado crédito.

“Una cosa es lo que pone en los papeles y otra lo que has acordado con el equipo. Lo que pone en los papeles es para cuando las cosas van mal y no es el caso, las cosas han sido claras desde el principio, se le comunicó todo a KTM. No sé cuando decidirán hacerlo público, son ellos los que deben hacerlo y luego el piloto. Puede haber una fecha fijada, pero yo no haría mucho caso a esa que se está diciendo”, explica el agente del corredor.

“No tenemos plan B”, añade, dejando claro que correr el Honda en 2021 es la única intención de Pol, descartando la opción de Ducati, que nunca fue muy real.

Otra de las dudas que crea el fichaje de Pol por Honda es sí se ha hecho con el consenso y el conocimiento de Marc Márquez y su familia, como ha mantenido Motorsport.com desde que dio la noticia. En ese sentido, el agente de Pol está tranquilo.

“Imagino que Marc va a recibir a Pol en Honda igual que recibió a su hermano. Ya ha demostrado que es un gran profesional, tanto en la pista como con sus compañeros de equipo. De la misma forma entiendo, todos los pilotos quieren ganar y a su compañero el primero, y que será así”, zanja Bosch.

↓ Todas las motos y pilotos de Repsol Honda en 500/MotoGP ↓

(pulsa en las fotos para verlas más grandes)