Noel León: "estoy feliz de tener en mi bolsillo la victoria de Mónaco”

El automovilismo mexicano vivió una página histórica el sábado por la tarde cuando Noel León se alzó con un triunfo contundente en la carrera sprint de la Fórmula 2 en Mónaco, ligando su segundo festejo sabatino consecutivo en la antesala de la Fórmula 1, pero además, convirtiéndose en el segundo piloto del país en conseguir un éxito en la categoría antesala de la F1 en el Principado.

Al término de la competencia, el regiomontano del equipo Campos Racing compartió su felicidad por consolidar el gran ritmo que ha mostrado el monoplaza y destacó que luego del triunfo en Canadá todo ha sido más sencillo.

“Tomó un poco de tiempo conseguir la primera, pero finalmente, como dije, la primera siempre es muy, muy difícil de conseguir”. Sin embargo, el mexicano explicó que romper esa sequía le otorgó una confianza vital “tan pronto como la consigues, es un poco más fácil y las cosas van a tu favor para ayudarte a llegar más lejos con la carrera. Estoy feliz de tener en mi bolsillo la victoria de Mónaco”.

El regiomontano explicó la estrategia que ejecutó desde la posición de privilegio y señaló que la clave estuvo en ganar ritmo y así poder contener a sus rivales.

“Para mí lo principal era tener una buena salida. Sabía que Roman me iba a atacar al principio”, reveló León respecto a las primeras vueltas en la pista. “Los dos primeros giros fueron importantes para crear la distancia y aumentar la temperatura de los neumáticos de buena manera porque hacía mucho calor. Después de eso no quería arriesgarme por una vuelta rápida; solo mantuve el ritmo, toda la carrera transcurrió así y el auto se sintió bastante bien”.

Ahora, el triunfo de la sprint queda en el pasado y su mente está en poder conseguir importantes puntos el domingo para cerrar la brecha contra Grabiele Mini en el liderato del campeonato. El mexicano es ahora segundo de la tabla.

“La estrategia será clave mañana. Queremos ir más lejos, así que será importante tener los ojos abiertos, ahorrar un poco de neumáticos y presionar cuando necesitemos hacer un undercut o un overcut, lo que sea que tengamos que hacer”.