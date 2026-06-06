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Crónica de clasificación
IndyCar Madison

IndyCar Gateway: Palou logra otra pole, Pato O'Ward en top 10

Palou continúa mostrando un impresionante nivel mientras busca su quinto título de IndyCar.

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda

Foto de: Perry Nelson / Lumen via Getty Images

Alex Palou fue el último piloto en salir a pista, pero también fue el mejor tras hacerse con la pole para la Bommarito Automotive Group 500 en el World Wide Technology Raceway (WWTR).

El actual y cuatro veces campeón de la IndyCar Series, al volante del Honda n.º 10 de Chip Ganassi Racing, se aupó al primer puesto en la clasificación con una media de 174,353 mph en dos vueltas al óvalo ovalado de 1,25 millas. Desbancó a David Malukas, del Team Penske, por una milla por hora (173,244 mph) para hacerse con su cuarta pole consecutiva. 

"Es increíble", dijo Palou, de 29 años. "Mi coche iba como sobre raíles hoy. Ha sido increíble. Es el circuito en el que más me cuesta, hasta ahora. Espero que podamos cambiar eso mañana. Esta mañana ya sabía que nuestro coche era rapidísimo. El Honda n.º 10 tenía mucha potencia, pero la verdad es que no esperaba conseguir la pole aquí hoy... Sí, es simplemente increíble. Estoy muy orgulloso y estoy deseando que llegue mañana por la noche". 

Kyle Kirkwood, de Andretti Global, se clasificó tercero, por delante de Felix Rosenqvist, de Meyer Shank Racing, y Scott McLaughlin, del Team Penske, que completaron el resto de los cinco primeros puestos.

El resumen

Con los pilotos saliendo en orden inverso al del campeonato, el novato Mick Schumacher fue el primero en salir y marcó la primera referencia con una media de 170,290 mph en dos vueltas al volante del Honda n.º 47 de Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL). 

Christian Rasmussen, de ECR, fue el siguiente en salir y acabó levantando mucho el coche a la salida de la curva 2 durante su segunda vuelta, antes de quedarse en una media de 170,106 mph. Pilotos como Sting Ray Robb (Juncos Hollinger Racing), el novato Caio Collet (AJ Foyt Racing), Romain Grosjean (Dale Coyne Racing), Nolan Siegel (Arrow McLaren), Louis Foster (RLL) y , fueron los siguientes pilotos en salir a pista, siendo Foster el único que desbancó a Schumacher con una vuelta a una media de 170,569 mph. 

Will Power, de Andretti Global, líder histórico en poles de la IndyCar, fue el octavo piloto en salir a pista y terminó con una vuelta de clasificación irregular a 169,670 mph, situándose quinto entre los que habían salido hasta ese momento. 

El novato Dennis Hauger (Dale Coyne Racing) y Santino Ferrucci fueron los siguientes en salir, y este último logró desbancar a Foster del primer puesto con una media de 170,988 mph en dos vueltas. 

Tras los 10 primeros, el orden era Ferrucci, Foster, Schumacher, Rasmussen, Collet, Power, Seigel, Grosjean, Hauger y Robb. El siguiente en salir fue Kyffin Simpson, de Chip Ganassi Racing, quien realizó una vuelta lo suficientemente buena como para superar por poco a Ferrucci con una media de dos vueltas de 171,149 mph. 

Alexander Rossi (ECR) realizó una gran actuación y se colocó firmemente en cabeza tras alcanzar una media de 171,923 mph en dos vueltas. 

Rinus VeeKay, de Juncos Hollinger Racing, el único piloto que sufrió un accidente en la sesión de entrenamientos inicial, registró el segundo mejor ritmo en dos vueltas de los 13 pilotos que salieron a pista, con 171,200 mph. El Honda n.º 28 de Andretti Global, pilotado por Marcus Ericsson, desbancó a VeeKay y se colocó segundo tras alcanzar una media de 171,384 mph en dos vueltas.

Scott Dixon, seis veces campeón de la IndyCar Series de la « » y el decimoquinto piloto en salir a pista, se aupó a la cabeza gracias a una media de dos vueltas de 172,478 mph con su Honda n.º 9 de Chip Ganassi Racing.

Marcus Armstrong, de Meyer Shank Racing, estuvo a punto de salir del pit lane con una batería en el pontón de su Honda n.º 66, pero se detuvo cuando un miembro del equipo la agarró antes de que se pusiera en marcha para alcanzar una media de 172,483 mph en dos vueltas y situarse en lo más alto del pylon. 

Graham Rahal (RLL) alcanzó una media de 171,479 mph en dos vueltas para situarse cuarto. Josef Newgarden, del equipo Penske, cinco veces ganador en el WWTR —un récord—, terminó tercero tras una media de 172,415 mph en dos vueltas. 

McLaughlin, compañero de equipo de Newgarden, fue el decimonoveno piloto en salir a pista y se aupó a la cabeza con una vuelta a una media de 172,869 mph en su Chevrolet n.º 3, con la decoración retro de Penske de 2002. 

El vigente ganador de las 500 Millas de Indianápolis, Rosenqvist, llevó su Honda n.º 60 de Meyer Shank Racing a una sólida media de 172,953 mph en dos vueltas y desbancó a McLaughlin para situarse provisionalmente en cabeza. 

Pato O’Ward, de Arrow McLaren, que fue el más rápido en los entrenamientos iniciales, tuvo dificultades para lograr un rendimiento competitivo y se situó sexto con una media de 171,992 mph en dos vueltas tras tocar fondo en las curvas 3 y 4. El compañero de equipo del mexicano, Christian Lundgaard, también tuvo una actuación discreta, con una media de 170,956 mph en dos vueltas. 

Malukas, antiguo subcampeón de la WWTR, marcó una primera vuelta a 173,729 mph, seguida de otra a 172,761 mph, para alcanzar una media de 173,244 mph y hacerse con el primer puesto. 

Kirkwood, de Andretti Global, salió a la pista con un promedio de dos vueltas de 173,206 mph, justo por detrás de Malukas, para situarse en segunda posición. 

Palou, el actual líder de la clasificación, fue el último piloto en salir a pista y fue más rápido, con una media de dos vueltas de 174,353 mph, lo que le valió el primer puesto.

Cla Piloto # Vuelvas Tiempo Intervalo Mph
1 A. PalouChip Ganassi Racing 10 0

51,6195

   87,176
2 D. MalukasEquipo Penske 12 0

+0,3305

51,9500

 0,3305 86,622
3 K. KirkwoodAndretti Global 27 0

+0,3417

51,9612

 0,0112 86,603
4 F. RosenqvistMeyer Shank Racing con Curb-Agajanian 60 0

+0,4178

52,0373

 0,0761 86,476
5 S. McLaughlinEquipo Penske 3 0

+0,4430

52,0625

 0,0252 86,435
6 M. ArmstrongMeyer Shank Racing con Curb-Agajanian 66 0

+0,5597

52,1792

 0,1167 86,241
7 S. DixonChip Ganassi Racing 9 0

+0,5612

52,1807

 0,0015 86,239
8 J. NewgardenEquipo Penske 2 0

+0,5801

52,1996

 0,0189 86,208
9 P. O'WardArrow McLaren 5 0

+0,7085

52,3280

 0,1284 85,996
10 A. RossiEd Carpenter Racing 20 0

+0,7295

52,3490

 0,0210 85,962
11 G. RahalRahal Letterman Lanigan Racing 15 0

+0,8652

52,4847

 0,1357 85,739
12 M. EricssonAndretti Global 28 0

+0,8941

52,5136

 0,0289 85,692
13 R. van KalmthoutJuncos Hollinger Racing 76 0

+0,9506

52,5701

 0,0565 85,600
14 K. SimpsonChip Ganassi Racing 8 0

+0,9664

52,5859

 0,0158 85,574
15 S. FerrucciA.J. Foyt Enterprises 14 0

+1,0157

52,6352

 0,0493 85,494
16 C. LundgaardArrow McLaren 7 0

+1,0255

52,6450

 0,0098 85,478
17
L. FosterRahal Letterman Lanigan Racing
 45 0

+1,1450

52,7645

 0,1195 85,285
18 M. SchumacherRahal Letterman Lanigan Racing 47 0

+1,2315

52,8510

 0,0865 85,145
19
C. RasmussenEd Carpenter Racing
 21 0

+1,2888

52,9083

 0,0573 85,053
20 C. ColletA.J. Foyt Enterprises 4 0

+1,2894

52,9089

 0,0006 85,052
21 W. PowerAndretti Global 26 0

+1,4247

53,0442

 0,1353 84,835
22
N. SiegelArrow McLaren
 6 0

+1,6139

53,2334

 0,1892 84,533
23 R. GrosjeanDale Coyne Racing 18 0

+1,6297

53,2492

 0,0158 84,508
24 D. HaugerDale Coyne Racing 19 0

+1,7199

53,3394

 0,0902 84,365
25
R. Robb StingJuncos Hollinger Racing
 77 0

+1,9319

53,5514

 0,2120 84,031

 

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