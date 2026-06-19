Marc Márquez explica por qué se cayó dos veces el viernes en Brno

Marc Márquez dice que sus dos caídas durante los entrenamientos del Gran Premio de la República Checa fueron causadas por intentar conservar energía en las curvas a izquierdas, mientras sigue gestionando su recuperación de la lesión.

El español fue uno de varios pilotos que se cayeron en el entrenamiento inicial del viernes por la mañana, perdiendo la parte delantera de su Ducati oficial en la Curva 7 después de marcar la vuelta más rápida.

Luego se cayó de nuevo al comienzo de la sesión de la tarde, yéndose al suelo en la Curva 11 y sufriendo daños en la parte delantera de la moto.

Los dos incidentes empañaron lo que por lo demás fue un día sólido para el nueve veces campeón del mundo, que lideró la sesión inicial y terminó quinto en la importantísima Práctica, a 0.253 s del líder Ai Ogura.

Márquez admitió que estaba sufriendo físicamente al final del día y no tenía la energía para apretar de forma constante en ambas sesiones.

Preguntado por qué ambas caídas se produjeron en curvas a izquierdas, respondió: "Porque es donde me relajo. Caerse es parte de las carreras, pero esta mañana me caí en la Curva 7, pero el error venía de la Curva 6.

"Luego fue mi error no renunciar en la Curva 7. El error llegó en el cambio de dirección. Esa fue la primera vez que realmente apreté y la idea era ir por ahí, pero el cuerpo no respondía, y entonces simplemente me fui demasiado largo en la Curva 7.

"Luego, esta tarde, esa curva a izquierdas era donde me relajaba para ahorrar energía para la curva a derechas.

"Pero es verdad que con esa moto necesito estar a alta intensidad, y veamos si puedo aumentar eso mañana."

Tras su última operación, Márquez volvió a la acción en el Gran Premio de Italia del mes pasado antes de ganar en su siguiente salida en Balaton Park.

Pero aunque la cita húngara marcó su primera visita al podio en una carrera del domingo desde la lesión de hombro que sufrió el pasado octubre, Márquez sigue estando muy lejos de estar en plena forma.

"La primera tanda de esta mañana fue la mejor sensación de la temporada, pero luego, paso a paso durante el día, fue empeorando un poco”, explicó. "Por esa razón, traté de ahorrar energía, por esa razón traté de controlar el tiempo por vuelta, y no fui constante, pero es súper difícil hacer eso.

"Siento que aquí el estrés sobre el brazo derecho es mucho mayor sobre la moto.”

Cuando le dijeron que había empezado el fin de semana liderando la FP1, Márquez respondió: "Pero si pudiera volver atrás, terminaría 10º en la FP1 porque usé demasiada energía.”

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Después de que Márquez regresara al garaje con 10 minutos restantes de la Práctica, el jefe de Ducati, Davide Brivio, indicó al español que aparcara la moto y diera por terminado el día.

En ese momento, Márquez estaba en lo más alto de la tabla de tiempos después de marcar la primera vuelta por debajo de 1m52s en Brno, aunque las mejoras tardías finalmente le hicieron bajar en la clasificación.

Márquez admitió que necesita mantener sus instintos bajo control, dadas las limitaciones físicas a las que sigue enfrentándose este fin de semana.

"Mi plan era hacer solo un ataque de tiempo y luego ahorrar energía y reducir el riesgo para mañana”, dijo.

"Davide y Ducati conocen mi condición física, intentan protegerme, porque saben que no es momento de atacar. Pero al mismo tiempo, saben que cuando bajo la visera, es difícil controlar mi instinto.

"Así que ahí es donde necesito estar tranquilo. Dije en Mugello que era momento de ser apasionado, pero en Mugello era fácil, aquí es más difícil, porque te sientes más cerca de los de arriba, y entonces es más difícil controlar tu instinto. Pero debo hacerlo, así que necesito trabajar en eso.”

Márquez añadió que su objetivo para el resto del fin de semana es clasificarse en las dos primeras filas y terminar entre los cinco primeros en ambas carreras.