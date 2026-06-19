MotoGP y los fabricantes firman al fin su 'Acuerdo de la Concordia'

En uno de los tira y afloja más duros que se recuerdan, los constructores identificaron este periodo como una oportunidad inmejorable para meter presión a MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), el titular de los derechos de explotación del campeonato, y conseguir así las mejores condiciones posibles.

A pesar de la apariencia de serenidad que en todo momento intentaron proyectar tanto los fabricantes, organizados en la asociación que les representa (MSMA), como el promotor; la distancia entre aquello que una parte unos estaba dispuesta a ofrecer y la otra consideraba justo recibir llegó a provocar que la negociación entrara en punto muerto en según qué momentos.

Tal y como informó Motorsport.com en su momento, la escenificación de la tensión llegó a su punto álgido durante el boicot llevado a cabo por la mayoría de constructores en la tradicional cena previa al Gran Premio de España, en Jerez.

Otra palanca que se empleó con la intención de aumentar la presión sobre MotoGP SEG fue paralizar los anuncios de los fichajes con vistas a 2027, a pesar de estar muchos de ellos ya concretados.

La discusión terminó desatascándose en las últimas dos semanas, cuando todas las marcas firmaron el contrato de forma individual. Igualmente lo hicieron los equipos independientes, con quien MotoGP SEG negoció también por separado. Con ello se espera que los movimientos del mercado empiecen a caer en cascada de forma oficial a lo largo de los próximos días.

Como ocurre en estos casos, el principal escollo fue el económico. Mientras los constructores abogaban por recibir un porcentaje de los ingresos que genera el certamen, en un modelo que emplean otras propiedades deportivas como la Fórmula 1, que también es propiedad de Liberty Media, MotoGP SEG no quiso dar su brazo a torcer en ese aspecto, y siempre prefirió fijar una cifra concreta.

Motorsport.com entiende que la cantidad que cada escudería recibirá anualmente está por debajo de los ocho millones de euros. El acuerdo anunciado este viernes, durante la primera jornada de ensayos del GP de la R. Checa, deja al margen algunos aspectos que todavía deben definirse, como, por ejemplo, las responsabilidades que cada equipo debe asumir en aspectos de promoción y marketing. Paralelamente, las estructuras, lideradas por la MSMA, han acordado el marco reglamentario que regirá este periodo, con cambios muy significativos en aspectos tan relevantes como el número de motos disponibles para cada corredor durante los entrenamientos.

"Hoy es un momento determinante para MotoGP. El compromiso de los cinco fabricantes no solo subraya la fuerza del campeonato, sino también la ambición compartida que impulsa su futuro. El foco está firmemente en lo que viene: expandir nuestro alcance global, hacer evolucionar el deporte y conectar con nuevas audiencias en todo el mundo”, destaca Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP SEG, en un comunicado conjunto con el resto de responsables de las demás firmas.

Miembros de la MSMA de MotoGP Foto de: Oriol Puigdemont

"Esta es la primera vez en la historia de esta disciplina que todos los fabricantes alcanzan una posición unánime en un acuerdo con MotoGP. Esto significa que todos compartimos la misma visión para el futuro. Solo trabajando juntos podremos explotar todas las oportunidades que ofrece el mercado global", coincide, por su parte, Massimo Rivola, CEO de Aprilia.

"Este acuerdo proporciona estabilidad y una dirección clara para los próximos años, y crea el entorno adecuado para que los fabricantes sigan invirtiendo en tecnología, rendimiento y talento. Aunque luchamos ferozmente en la pista, estamos totalmente alineados para asegurar un futuro próspero”, reflexiona Gigi Dall’Igna, director general de Ducati.

Honda confirma que "nuestro compromiso con los grandes premios se mantiene invariable, y esperamos seguir compitiendo durante muchos años”, declara Koji Watanabe, presidente de HRC.

"Ha sido una negociación larga y a veces, compleja. A medida que MotoGP entra en esta nueva fase, vemos una oportunidad clara para elevar aún más la relevancia del campeonato equilibrando la innovación, la excelencia deportiva y el compromiso de los aficionados”, apunta Paolo Pavesio, director de Yamaha.

"Hemos invertido corazón, pasión y trabajo duro en nuestro proyecto de MotoGP. Este nuevo acuerdo nos da una base sólida para seguir mejorando, desafiándonos a nosotros mismos y luchando al frente contra los mejores del mundo”, sentencia, a su vez, Pit Beirer, su homólogo en KTM.