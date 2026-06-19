Ogura baja el récord de Brno y lidera el viernes de MotoGP en República Checa

La ola de calor que afecta a Europa se hace sentir en Brno, donde el termómetro superaba los 30°C en el momento en que se abrió el pitlane para dar inicio a la segunda sesión de entrenamientos del fin de semana. Nada que empuje a los pilotos a quedarse al fresco: todos saltaron a pista para aprovechar la hora de rodaje que se les ofrecía y afinar su preparación para el Gran Premio.

Primero fue Marco Bezzecchi quien destacó. El líder del campeonato fue el primero en mejorar el tiempo de referencia establecido esta mañana por Marc Márquez, colocándose en cabeza con un 1'30"080.

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Mientras tanto, el campeón vigente se cayó al cabo de diez minutos, atrapado en la curva 11, una curva a izquierdas donde su rueda delantera cedió a mitad de curva. Se levantó sin problemas y pudo continuar su sesión, pero este percance indudablemente lo ralentizó en su programa y durante mucho tiempo se le vio entre las últimas posiciones del top 10.

En cuanto a los tiempos, la situación evolucionó al acercarse la mitad de la sesión, primero con las mejoras sucesivas de Pedro Acosta, Raúl Fernández y Ai Ogura, antes de que Marco Bezzecchi sacara lo mejor de sí. Con un neumático medium-soft en su Aprilia, el italiano fue a por el nuevo récord absoluto de la pista con un 1'52"275.

Contra todo pronóstico, quien más se acercó a esa actuación antes de entrar en la fase de time attack fue Maverick Viñales. Bien encaminado en su fin de semana, el español fue progresando en la jerarquía hasta colocarse en segunda posición a tres décimas de Bezzecchi.

Una mejoría muy ligera colocó después a Pedro Acosta en lo más alto de la clasificación antes de que un problema técnico lo obligara a regresar al box, dando su KTM la impresión de haberse apagado en plena curva.

Eso dejaba una oportunidad, y Marc Márquez se lanzó a por ella con mucho gusto. Olvidado el pequeño contratiempo del inicio de la sesión, el español se convirtió en el primero en completar una vuelta a Brno en 1'51 ! Davide Tardozzi pareció intentar calmar a su piloto, un consejo loable pero no tan fácil de escuchar para el español, picado por las mejoras llegadas de la competencia.

Marc Márquez, sin embargo, dejó escapar la primera posición. En el espacio de un puñado de minutos, vimos a Fabio Di Giannantonio mejorar el récord en 0"046, luego al clan Aprilia golpear fuerte de nuevo, con Marco Bezzecchi marcando un tiempo de 1'51"826 y finalmente Ai Ogura alcanzando 1'51"735 !

Ese sería el tiempo final de esta sesión. Una caída de Joan Mir en la curva 7 hizo salir las banderas amarillas, provocando anulaciones de tiempo para los pilotos de Trackhouse, Di Giannantonio y Jack Miller, y nadie más estuvo en condiciones de batir la referencia.

Ogura termina esta sesión por delante de Bezzecchi y Di Giannantonio. Luego viene un Pecco Bagnaia en mejor forma, al parecer, que logra superar a Marc Márquez por un pelo. El top 10 se completa con Acosta, Mir, Diogo Moreira, Fermín Aldeguer y Raul Fernandez, todos clasificados directamente para la Q2.

A Jorge Martin le faltaron solo 11 milésimas para obtener su billete, lo que le obligará a disputar la Q1 mañana para clasificarse. Se enfrentará en particular a Viñales, capaz de grandes cosas hoy pero que finalmente retrocedió.

Sorprendente segundo esta mañana, Fabio Quartararo se clasifica 14º. A pesar de una mejora de su tiempo con respecto a los EL1, el francés sufre el hecho de que el nivel ha subido considerablemente esta tarde. Está rodeado por Luca Marini y el retornado Álex Márquez, que efectivamente continúa su fin de semana y no desmerece.