Pedro Acosta pide la prohibición instantánea de ambos dispositivos holeshot: "¡Todo o nada!"

Pedro Acosta cree que el movimiento de MotoGP hacia la prohibición de los dispositivos de holeshot delanteros al inicio de las carreras en un futuro próximo creará nuevos peligros si el dispositivo trasero no se elimina al mismo tiempo.

MotoGP ya tiene previsto eliminar por completo los dispositivos de altura de pilotaje cuando entren en vigor las nuevas regulaciones para 2027, pero sus jefes han expresado el deseo de prohibir anticipadamente el dispositivo delantero, usado solo en las salidas de carrera, a raíz de los recientes accidentes en la primera curva.

Como se informó a principios de este mes, hay planes para introducir la prohibición del dispositivo delantero para el Gran Premio de Gran Bretaña en agosto, pero Acosta dice que no sirve de nada hacer una prohibición a medias.

Varios de los pilotos intentaron salir sin el dispositivo delantero tras los entrenamientos del Gran Premio de la República Checa en Brno el viernes. Las opiniones variaron sobre el plazo y la viabilidad de la prohibición propuesta, y Acosta dijo que solo funcionaría si se retiraran tanto los dispositivos delanteros como los traseros.

La estrella de KTM señaló posibles complicaciones que podrían surgir si el dispositivo trasero de holeshot no se liberara al frenar para la primera curva. Señaló que, aunque aún se podría pilotar si el dispositivo delantero permaneciera activado, sería otra historia si un dispositivo trasero hiciera lo mismo sin un dispositivo delantero que lo contrarrestara.

"Con la parte trasera baja, no puedes girar", dijo tras meterse cómodamente en la sesión Q2 del sábado. "La delantera está en el aire, diría yo."

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Todo o nada", añadió el español. "[Ir solo] sin [el] holeshot [delantero], no estoy seguro de que sea lo más seguro. Si los quitara, los quitaría ambos. Y también los quitaría directamente para el resto del año.

"Es lo más antinatural que puedes poner en la moto. Si los quito, los quito todos, [o] no quito nada. Porque con la parte delantera activada, todavía puedes tomar las curvas."

Entre otros pilotos, había una sensación general de que se necesitaban más pruebas antes de precipitarse con un cambio.

"No es una solución segura quitarlo inmediatamente", dijo el líder del campeonato del mundo Marco Bezzecchi. "Así que, es mejor probarlo un par de veces más. Al menos uno o dos fines de semana más, para realmente entenderlo. Y luego hablar todos juntos y entender qué vamos a hacer."

"Necesitamos practicar un poco más", añadió Fabio Quartararo, piloto de Yamaha. "Realmente podemos practicar desde la FP1 [en la próxima carrera]. Necesitamos un poco más de tiempo para adaptarnos. No sé si es bueno o malo, pero es cuestión de acostumbrarse."

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