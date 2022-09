Para el piloto español, el test oficial de MotoGP en Misano tenía dos objetivos. El primero y primordial, era constatar que la recuperación del hueso lesionado se había completado con éxito y, a partir de ahí, tratar de ayudar en el desarrollo de la Honda de 2023. Marc Márquez acabó muy satisfecho en el primer aspecto, mientras que en el segundo aseguró que "todavía hay mucho trabajo que hacer".

"La valoración del test para mi es muy buena, muy buena para mis intereses. Lo que buscaba era reencontrar sensaciones, ver cómo estaba el brazo, la posición encima de la moto, y el resultado ha sido bueno. Lógicamente, cuando llegó la fatiga, el segundo día por la tarde, ya me costaba bastante, entré en modo ritmo más lento, simplemente para dar vueltas, me costaba hasta tocar con el codo en el suelo, que es uno de mis puntos fuertes. El test ha sido muy positivo para mi, pero por lo que respecta al proyecto, hemos probado cosas de cara al año que viene pero queda mucho trabajo para hacer", valoró Márquez el miércoles por la tarde.

El de Honda participó el martes en la primera sesión del test, por la mañana, completando un total de 39 vueltas para no salir a pista por la tarde. El miércoles, en la segunda jornada, Marc hizo seis tandas por la mañana (34 vueltas) y otras cuatro por la tarde (27), un total de 100 giros en dos días, más de 420 kilómetros en los que logró hacer un mejor tiempo de 1.31.642, el 13º más rápido, a apenas 6 décimas del mejor, marcado por Fabio Quartararo (1.31.054) y terminando como la primera Honda en la tabla.

Unas prestaciones que llevaron a algunos pilotos a considerar que Marc está ya recuperado.

"Me falta aún para estar recuperado. El máximo de flexiones que puedo hacer son 25 o 30, no llego a más, me falta fuerza, he hecho solo dos semanas de gimnasio y de pesas, dos días de moto y el test. La tanda más larga que he hecho han sido siete vueltas (en realidad 9 en la última) y si te fijas en los ritmos cada vez que salía del box, me costaba calentar y coger confianza con el brazo. Pero veremos cómo reacciona ahora el cuerpo, si la carrera fuera mañana, no podría acabarla", aseguró.

Tras girar dos días y hacerlo con un tiempo rápido, ahora la gran pregunta es si Márquez reaparecerá, dentro de una semana, en el Gran Premio de Aragón.

"Después de un esfuerzo tan grande ahora se abren dos opciones, o que las molestias sigan o que, de aquí dos o tres días, el brazo haga un paso y me lo note con mucha más fuerza", una segunda opción que sería la idónea para tomar la decisión de correr en Motorland.

Lo que sí quiso dejar claro el catalán es que no irá a Aragón para salir en los entrenamientos en plan recuperación. "Si voy a Motorland será para correr la carrera", y añadió: "solo correré cuando me sienta preparado para hacerlo".

Lo importante para Marc, después de más de tres meses sin subirse a una moto, es que sus sensaciones tras el test invitan al optimismo.

"Ha ido mucho mejor de lo que me esperaba. No esperaba poder dar tantas vueltas y a nivel de sensaciones encima de la moto el segundo día ya fueron buenas, empecé a entender lo que necesitaba, pude probar cosas y cuando quise apretar una vuelta vio un buen tiempo (1.31.642) con referencia a las otras Honda".

"Honda está abriendo su mentalidad"

El jueves del Gran Premio de Austria, Marc ofreció una rueda de prensa en la que pidió a Honda, de alguna manera, que se pusiera las pilas y agilizara su forma de trabajar en el desarrollo de la moto. En Misano pudimos ver tres motos diferentes en el box de Márquez, además de dos prototipos en el garaje del piloto de prueba Stefan Bradl. Motorsport.com le preguntó si, durante los ensayos de Misano, había podido comprobar la reacción que había pedido al fabricante.

"Honda está empujando, están abriendo la mentalidad, no es ningún secreto, se ha visto con el basculante (encargado a una empresa externa, Kalex). Están trabajando, pero lógicamente los cambios grandes no son de un día para el otro, aquí no hemos probado la moto de 2023, será en el test después de Valencia, eso espero. Pero están intentando encajar las primeras piezas del puzzle, una vez encajen ya el puzzle se irá completando solo, pero estamos en las primeras. Así que toca recoger información y entender muy bien todo lo que hemos probado".

Márquez, que explicó que este jueves iba a hablar con los médicos que le tratan para comentar sus sensaciones tras volver a la moto, admitió que médicamente, de la operación, estaba curado.

"Los médicos están muy contentos, en la última visita (24 de agosto) me dijeron que su trabajo, que era curar el hueso, estaba finalizado, y me dijeron que ahora me toca a mi, recuperarme con un planning, el brazo irá evolucionando y toca insistir, gimnasio, físico, respetar los descanso y si podemos recuperar encima de la moto, mucho mejor".

"El mejor entrenamiento es estar encima de la moto, es donde se trabajan los músculos específicos, pero tienes que tener una mínima base. Cuando se me acabó la fuerza el miércoles por la tarde empecé a pilotar de una forma que no es natural y ahí surgen las irritaciones en el brazo. Vamos a ver cómo reacciona ahora mi brazo y mi cuerpo, pero si he estado en el test es porque mi intención es volver lo antes posible, pero cuando tenga garantías de terminar la carrera".

Marc, que explicó que "no hemos pasado el límite físico que nos habíamos marcado", sí admitió que "para hacer un 1.31.6 cierras un poco los ojos en alguna curva, las otras Honda también van rápido", zanjó entre risas el de Cervera.

