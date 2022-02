Márquez sintió "algo especial" con la Honda

Mandalika.- El de Honda solo acabó 17º en la hoja de tiempos, pero completó 64 vueltas en su proceso de ‘conocer’ a la nueva RC213V de Honda, y hacerse suya la moto, todo ello en un día complicado, ya que era la primera toma de contacto con el nuevo circuito y las condiciones, en las primeras horas, no fueron las mejores.

“Fue el típico día en un circuito nuevo. La pista estaba muy sucia y era muy difícil encontrar las líneas buenas. Hay una línea negra que hay que seguir. Es interesante. Me gustan los sectores 1 y 4. El segundo sector es muy rápido y tienes que respirar hondo antes de llegar allí. No es una pista muy difícil, pero será divertido”, explicó Marc Márquez al final del día, tras parar el crono en 1.33.776, a 1.3 de la referencia dejada por su compañero, Pol Espargaró.

La jornada no empezó bien, la lluvia de la noche y los primeros giros de las motos llenaron el asfalto de barro y suciedad.

“Hablamos un poco sobre qué hacer cuando salimos a rodar en mojado. La comisión de carrera (Carlos Ezpeleta y Franco Uncini) vinieron y me preguntaron qué opinaba, si quería que salieran los camiones”, explicó Marc. “Les dije que lo mejor era salir y rodar, pero claro, nadie quería hacerlo. Yo fui uno de los primeros en salir porque, con el camión, lo único que haces es mover la suciedad de un sitio a otro”, argumentó el #93.

“Se tomó la decisión correcta, que fue que antes de las tres tenías que dar 20 vueltas, y eso ayudó mucho. Al final, la pista se convirtió en normal, siempre que no te salieras de la línea. Si te vas un poco largo tienes que dejarlo, porque el riesgo es demasiado alto”, fue la valoración del de Honda, distinta a la de otros pilotos, que como Aleix Espargaró no estuvieron de acuerdo.

En el plano deportivo, Márquez sale de una inactividad de tres meses por la lesión ocular y sigue en proceso de acabar de reparar su dolencia en el brazo derecho. Eso, unido a que la RC213V es completamente nueva, suponen un desafío para él.

“Hoy ha sido el primer día que noté algo especial. En (el test de) Malasia fui rápido pero no terminé de encontrarme bien con la Honda. Esta vez sí he sentido la moto. Veremos con los dos días que faltan. Evidentemente que me gustaría disponer de dos o tres test más”, apostilló.

Marc fue de los que más rodó por la mañana, en las circunstancias más complicadas, incluso liderando la hoja de tiempos, pero por la tarde giró menos y no atacó el tiempo en ningún momento.

“Es verdad que por la mañana di muchas vueltas, pero por la tarde le dije al equipo que se relajara, que no podía seguir ese ritmo. Ya empezaba a sentirme cansado. Aún tenemos que sobrevivir dos días”, advirtió el de Cervera.

