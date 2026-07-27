De Vries gana una carrera caótica en Tokio, Porsche asume la cima de constructores

La lluvia cambió por completo el panorama de la segunda carrera del fin de semana en Tokio, lo que dio lugar a una carrera abierta hasta la bandera a cuadros y con numerosos cambios de posición. Aunque la lluvia no afectó a la carrera, el aguacero que cayó antes de la salida dejó la pista completamente mojada y, al correr de noche, el asfalto tardó más en secarse, lo que dio lugar a una carrera llena de incertidumbre.

De hecho, tras unas pocas vueltas, Antonio Félix da Costa parecía tener ya la victoria en sus manos, tras haber conseguido una ventaja considerable sobre sus perseguidores, empezando por Edoardo Mortara, pero a medida que pasaban las vueltas, la pista se fue secando progresivamente, el ritmo cambió y, al final, se impuso por sorpresa Nyck de Vries, quien también se benefició de una bandera roja en los últimos compases, en el momento más complicado, logrando así su segunda victoria del año tras la de Mónaco.

Un accidente en el que se vieron implicados Joel Eriksson, Edoardo Mortara, Antonio Félix da Costa y Zane Maloney a pocas vueltas del final obligó, de hecho, a la dirección de carrera a sacar la bandera roja, neutralizando la carrera. Una vez finalizadas las operaciones, la carrera se reanudó detrás del coche de seguridad, para luego disputar una última vuelta en condiciones de bandera verde y permitir así a los pilotos disputarse la victoria en la pista y no detrás del coche de seguridad.

Jake Dennis, Andretti Fórmula E Foto de: Joe Portlock / Getty Images

Esto supuso una ayuda para De Vries, ya que la bandera roja llegó justo en el momento en que se encontraba en mayores dificultades, lo que reinició la situación y dejó al holandés con la única tarea de defenderse en la última vuelta y llevar su Mahindra a la victoria bajo la bandera a cuadros. Más allá de los incidentes, De Vries protagonizó una carrera espléndida, en la que la estrategia de esperar dio sus frutos precisamente en los últimos compases.

Con el cambio de condiciones, quienes habían salido al ataque en la primera parte de la carrera, cuando la pista aún estaba más mojada —como Da Costa, Mortara y Evans—, acabaron pagándolo caro. Quienes, en cambio, habían abordado la primera parte de la carrera con una actitud más cautelosa, tanto en cuanto a la configuración del coche como al ahorro de energía, acabaron imponiéndose en la larga distancia.

Este es precisamente el caso de De Vries, al igual que el de Dennis, que salió incluso más allá de la mitad de la parrilla tras una clasificación no precisamente brillante. Quizá sea precisamente el británico del equipo Andretti quien más tenga que lamentarse, ya que antes de la bandera roja parecía tener el ritmo necesario para lograr la victoria, pero la neutralización le hizo caer de nuevo a la tercera posición.

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team Foto de: Joe Portlock / Getty Images

Durante una última vuelta a por todas, Dennis no logró adelantar a De Vries ni a Nick Cassidy, por lo que tuvo que conformarse con un tercer puesto que, en cualquier caso, dada la mala carrera de sus otros rivales por el título, le permite alcanzar el liderato del campeonato mundial a falta de una sola prueba por disputar en Londres a mediados de agosto.

Además de De Vries y Dennis, quien completa el podio es precisamente Cassidy con el Citroën. El neozelandés ha llevado a cabo una carrera con gran madurez, logrando un espléndido segundo puesto que dedica al director del equipo, Cyril Blais, fallecido lamentablemente en vísperas de la prueba de Tokio.

Cuarto puesto para un excelente Rowland, que por un momento pareció capaz de luchar por la victoria, para luego caer más atrás en las últimas vueltas: para el británico se trata, no obstante, de un magnífico cuarto puesto que aún le deja las puertas abiertas de cara al campeonato mundial, donde ahora ocupa la cuarta posición a 14 puntos precisamente de Dennis. En quinto lugar queda el otro Citroën, el de Jean-Eric Vergne, aunque el piloto de la escudería francesa probablemente será sancionado por no haber entrado en boxes cuando la dirección de carrera mostró la bandera roja, permaneciendo en pista.

Mitch Evans, Jaguar TCS Racing Foto de: Joe Portlock / Getty Images

En séptimo lugar, el otro Nissan de Norman Nato, por delante de Sébastien Buemi, Nico Müller, Taylor Barnard y Max Gunther, con lo que el equipo DS suma puntos con dos coches. Quien no logró meterse en el top 10 fue Pascal Wehrlein, decimosexto y autor de un fin de semana discreto: al igual que otros pilotos, el alemán exigió demasiado en la primera parte de la carrera, para luego quedarse rezagado en la segunda mitad de la misma.

Para el piloto de Porsche se complica la lucha por el título mundial, donde, no obstante, ocupa el tercer puesto en la clasificación, pero con la certeza de que necesitará un fin de semana perfecto en Londres para ganar el campeonato. Para el equipo alemán, sin embargo, queda el consuelo de haber conseguido el título de constructores por delante de Jaguar con dos carreras de antelación.

Algo similar le ocurrió a Mitch Evans, que se situó entre los cinco primeros en las primeras fases de la carrera, pero luego fue perdiendo posiciones a medida que la pista se secaba. También le pasó factura un problema en la recta final que le hizo caer fuera del top 10, sumando un cero que pesa de cara al campeonato.