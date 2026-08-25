Mitch Evans se une al nuevo equipo Opel para la era Gen4 de la Fórmula E

Opel ha anunciado que Mitch Evans liderará su entrada en la Fórmula E en la temporada 2026-27.

El neozelandés se une al fabricante alemán tras pasar una década completa en el equipo oficial de Jaguar, donde consiguió el récord histórico de victorias de la serie, con 16 triunfos, pero se quedó a las puertas de ganar el campeonato en varias ocasiones.

Se unirá al campeón de Fórmula 2 de 2023, Theo Pourchaire, que debutará en la Fórmula E tras competir este año para la marca hermana Peugeot en el Campeonato Mundial de Resistencia.

Se entiende que Evans llegó a un acuerdo con Opel en verano europeo, después de revelar en abril que dejaría Jaguar. Pero la marca de Stellantis optó por esperar hasta después del final de la temporada 2025-26 para anunciar su fichaje.

"Estoy orgulloso de ser piloto oficial de Opel y de formar parte de este nuevo capítulo en la Fórmula E. Es genial que por fin podamos hacer oficial este paso", dijo Evans. "Después de 10 años con un fabricante, era el momento de asumir un nuevo desafío.

"El salto a los coches GEN4 representa el momento perfecto para empezar algo nuevo. Sentí de inmediato cuánta energía y pasión está poniendo Opel en el proyecto de Fórmula E. El equipo no llega a la serie solo para competir: Opel está aquí para ganar, y eso es exactamente a lo que aspiro".

Mitch Evans, Jaguar TCS Racing Photo by: Joe Portlock / Getty Images

"Cuenta pendiente"

Evans y Jaguar entraron juntos en la Fórmula E en 2016-17, formando una de las asociaciones más exitosas en la historia de la serie.

Pero su relación se vio tensada por varias ocasiones perdidas por poco, con Evans quedándose dolorosamente cerca del título en múltiples ocasiones. Especialmente en 2023-24, tanto él como su entonces compañero de equipo Nick Cassidy perdieron ante Pascal Wehrlein, de Porsche, lo que le llevó a comentar que "mi propio equipo estaba trabajando en mi contra" en la lucha por el campeonato.

Desde entonces, Evans y Jaguar han reparado en gran medida su relación, con el neozelandés desempeñando un papel clave para ayudar al fabricante a ganar el título de equipos por segunda vez esta temporada.

Mientras Evans emprende un ambicioso nuevo capítulo con Opel en Gen4, el piloto de 32 años tiene como objetivo un título de pilotos que hasta ahora se le ha escapado en su carrera en la Fórmula E.

"El título de campeón del mundo sigue siendo claramente el gran objetivo para mí; en este sentido, aún tengo una cuenta pendiente en la Fórmula E", dijo.

"Precisamente por eso el paso a Opel me parece el nuevo desafío adecuado. Empezar una nueva generación de Fórmula E con un equipo nuevo y tener éxito de inmediato no es en absoluto algo que se pueda dar por sentado, pero eso es precisamente lo que me atrae.

"Quiero aportar mi experiencia de 10 años en la Fórmula E y desempeñar un papel importante en el campeonato del mundo junto con Opel y Theo".

Mitch Evans, Jaguar TCS Racing Photo by: Oscar Lumley / LAT Images via Getty Images

Opel reemplaza a DS

Opel se convertirá en la segunda marca de Stellantis en la Fórmula E la próxima temporada, ocupando efectivamente el lugar dejado por la salida de DS del campeonato.

Pero mientras Citroen se hizo cargo de la operación existente de Maserati MSG, Opel está construyendo un equipo de carreras desde cero, al tiempo que también ayuda a Stellantis a desarrollar la nueva unidad de potencia Gen4 que será utilizada conjuntamente por los dos equipos oficiales del grupo.

"Hemos asegurado nuestro equipo soñado. Mitch Evans era el candidato preferido para nuestro Opel GSE Formula E Team desde el principio. Su compromiso subraya una vez más la seriedad de todo el proyecto", dijo el director de competición de Opel y jefe de equipo Jorg Schrott.

"Ya hemos conocido a Mitch dentro y fuera de la pista. Además de su indiscutible pedigrí deportivo excepcional, también encaja perfectamente en nuestro equipo como persona.

"Después de tantos años con otro fabricante, buscaba deliberadamente un nuevo desafío. Ahora la familia Opel y Mitch dan juntos este siguiente paso.

"Al hacerlo, enviamos un mensaje claro: nos unimos al campeonato del mundo para luchar en cabeza".

Mientras tanto, el equipo que Jay Penske dirigía en colaboración con la marca saliente de Stellantis DS aún no ha comunicado su futuro, mientras sopesa si entrar en Gen4 como fabricante por derecho propio o comprar una unidad de potencia lista para usar a un proveedor existente.