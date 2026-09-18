Fortescue Zero compra el Team Penske para la era Gen4 de Fórmula E

Jaguar tendrá un nuevo equipo cliente en la campaña 2026-27 de Fórmula E, ya que Fortescue Zero ha adquirido la operación de Team Penske para la era Gen4.

La escudería australiana alineará dos coches con motor Jaguar para la próxima temporada, que está previsto que comience en diciembre, sumándose a los cuatro que ya están en la parrilla entre el equipo oficial y Envision.

Esto marca el final para Penske, que se unió en la temporada inaugural de Fórmula E en 2014 y había permanecido desde entonces, aunque bajo diversas denominaciones debido a distintas asociaciones con fabricantes.

La más reciente lo vio competir como DS Penske de 2022 a 2026, pero el anuncio en marzo de que DS estaba preparada para marcharse al final de la campaña 2025-26 puso en duda el futuro de Penske.

Esta noticia confirma ahora su destino y su sucesor no es ningún desconocido en Fórmula E, ya que desarrolla y suministra una gama de tecnologías mientras actúa como socio técnico de Jaguar.

Gus Pichot, CEO de crecimiento y energía de Fortescue, dijo: “Durante más de una década, Fortescue Zero ha sido el cerebro detrás de algunas de las tecnologías pioneras que impulsan y transforman las carreras eléctricas.

“Ahora vamos a mostrar al mundo cómo también podemos competir en la pista. Pasar del pit lane a la parrilla es el siguiente capítulo de nuestra historia en el automovilismo.

“Estamos aquí para correr, para ganar y para innovar. En Fortescue, está en nuestro ADN ir al extremo, superar los límites e ir más lejos y más rápido que nuestros competidores.

Jaguar TCS Racing and Fortescue Zero Racing Photo by: Jaguar Racing

“Para nosotros, el automovilismo es más que una oportunidad de llevarnos a casa un trofeo de campeonato. Es una plataforma para desarrollar, probar y perfeccionar las próximas grandes tecnologías que transformarán industrias más allá de las carreras.”

Aún no se sabe quiénes serán los pilotos de Fortescue después de que Maximilian Gunther dejara DS Penske por Envision, mientras que el futuro de su excompañero Taylor Barnard aún no se ha confirmado.

“Estamos encantados de trabajar con Fortescue Zero Racing como nuevo equipo cliente para la era Gen4 de Fórmula E”, dijo el jefe de Jaguar, Ian James, cuya escuadra ganó la corona de equipos de 2025-26.

“Fórmula E sigue siendo la plataforma ideal para permitir que Jaguar se mantenga a la vanguardia del desarrollo de la tecnología de vehículos eléctricos.

“Con la entrada de Fortescue Zero Racing en Fórmula E, estamos reforzando la presencia de Jaguar en la parrilla a la vez que apoyamos nuestra pasión compartida por la innovación tecnológica.

“Gen4 representa un nuevo capítulo emocionante para Fórmula E, y tener seis coches con motor Jaguar compitiendo por puntos, podios y victorias es un testimonio de la solidez de nuestro programa de Fórmula E y de la confianza depositada en nuestra tecnología.

“Estamos deseando comenzar este viaje juntos.”