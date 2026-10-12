Stella elogia a Lando Norris por su reacción al choque en la carrera sprint en Singapur

El jefe de McLaren F1, Andrea Stella, ha elogiado a Lando Norris por la forma en que respondió a su choque con su compañero de equipo Oscar Piastri en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur.

La pareja de McLaren se disputaba la cuarta posición el sábado hasta que Norris hizo una maniobra oportunista por el interior de la curva 5 durante la última vuelta, provocando que ambos chocaran en el vértice.

Eso obligó a Piastri a abandonar y Norris cayó al octavo puesto, aunque el vigente campeón del mundo evitó una sanción, ya que los comisarios afirmaron que “ambos pilotos habían contribuido”.

La jerarquía de McLaren estaba, no obstante, furiosa, pero los ánimos fueron mejores el domingo, cuando Norris terminó cuarto y se ofreció a ayudar a Piastri en su exitoso ataque tardío al Ferrari de Lewis Hamilton por el quinto puesto.

“Aunque las conversaciones desde este punto de vista no han concluido, hay más que podemos hacer para convertirnos en un equipo más unido e incluso más fuerte”, dijo Stella, cuya escudería lleva ahora tres rondas sin subir al podio.

“Me complace que Lando, en algún momento de la carrera, adoptara esta forma de pensar. Esto es lo que espero como jefe de equipo. Esto es lo que las 1.000 personas que trabajan en McLaren esperan de nuestros pilotos.

Andrea Stella, McLaren Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Así que es bueno que hayamos tenido este ejemplo y definitivamente espero más de eso en el futuro, independientemente de que se escuche por radio o suceda a puerta cerrada en cada reunión o en la forma en que abordamos nuestro plan de carrera”.

La forma en que Norris reaccionó públicamente al incidente ciertamente cambió a medida que avanzó el fin de semana, al afirmar inicialmente el sábado que “había un gran hueco”, por lo que tenía el “derecho” a atacar.

Sin embargo, después de la carrera del domingo, el británico aceptó que “nunca debería haber intentado” el adelantamiento, y Piastri añadió que ‘no tenía por qué ocurrir’, pero que ya lo ha dejado atrás.

Esto dejó satisfecho a Stella en medio de la lucha de McLaren por conservar el tercer puesto en la clasificación de constructores, ya que un Red Bull resurgido está a solo siete puntos después de que Max Verstappen ganara las dos últimas rondas.

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“Lo que tuvimos ayer lo clasifiqué como inaceptable, que es una declaración que viene del jefe de equipo”, añadió Stella.

“Pero me alentó mucho el hecho de que es una declaración que también llegó muy rápidamente de nuestros pilotos.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Así que estamos alineados en cuanto a cómo queremos llevar adelante este equipo en un esfuerzo conjunto entre el equipo y los pilotos.

“Las conversaciones que estamos teniendo no han terminado. Pero no es porque necesitemos volver a discutir si Lando estaba junto a Oscar como con... eso no es lo interesante.

“Para mí, lo interesante es una reflexión que todas las partes interesadas, el equipo y los pilotos tendrán que hacer sobre convivir dentro del equipo.

“Abrazar constantemente desde dentro del cockpit el interés del equipo como algo que está por encima de cualquier interés individual particular”.