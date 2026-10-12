Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

NASCAR Cup Charlotte II

Bell reacciona al final de fotografía: “No somos compañeros de equipo corriendo hacia la línea"

Bell se quedó a 0.029s de Chase Briscoe en el final más ajustado de NASCAR Cup de 2026, sumando un octavo segundo puesto a una temporada con solo una victoria

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing, Christopher Bell, Joe Gibbs Racing

Christopher Bell apareció casi de la nada y recortó rápidamente la distancia con su compañero de equipo, Chase Briscoe, en las dos últimas vueltas, poniéndose a su altura en un dramático final de fotografía en Charlotte.

Aun así, Bell perdió; cruzó la meta a solo 0,029 segundos de la victoria, protagonizando el final más ajustado de la temporada 2026 de NASCAR Cup. Además de su triunfo en las Southern 500 de Darlington, Bell suma ocho segundos puestos este año. Es una estadística que le molesta, y dejar escapar 20 puntos cada vez que esto sucede durante la fase decisiva del campeonato (el Chase) podría marcar fácilmente la diferencia entre proclamarse campeón... o no.

Bell realmente creyó que sus opciones habían terminado tras sufrir un fuerte derrape a falta de 35 vueltas, y le sorprendió lo rápido que decayó el ritmo de Briscoe al final.

"Probablemente debería haber seguido pisando a fondo", comentó Bell sobre el desenlace. "El coche se volvió un poco inestable y pensé que podría ganarle en la aceleración final".

Se pudo ver a Bell girando el cuello al máximo hacia la derecha mientras cruzaban la meta, observando atentamente a Briscoe. Ambos pilotos tuvieron suerte de no chocar cuando se golpearon lateralmente a la salida de la última curva, lo que hizo que ambos derraparan por la recta principal.

"No somos compañeros de equipo cuando corremos hacia la meta", declaró Bell. "Creo que él habría hecho lo mismo conmigo. Sinceramente, me tomó por sorpresa, porque no esperaba llegar a alcanzarle".

Watch: Disappointed Bell reflects on heartbreaking Charlotte photo finish

Bell estaba claramente frustrado por la derrota y no encontró muchos aspectos positivos en la carrera, ya que una nueva victoria se le escapó por poco.

"Este deporte se trata de ganar y no hemos ganado este año... así de simple". Y aunque el equipo del auto n.º 20 parece haber tenido el mayor potencial general esta temporada, Bell lamentó que "eso no se refleje en los resultados".

Tras la carrera, analizó la situación con el jefe de equipo Adam Stevens y comentó que ambos estaban "sorprendidos por cómo terminaron las cosas. No sé; no creo que nadie del equipo del n.º 20 esperara un desenlace así, pero es lo que hay".

Bell se marcha de Charlotte en el tercer puesto de la clasificación, a 51 puntos del liderato, tras haber recortado apenas cuatro puntos de ventaja al líder del campeonato, Kyle Larson.

Lee también:

Fotos de la carrera en Charlotte II

Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
En homenaje a Kyle Busch, Richard Childress Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
En memoria de Kyle Busch, Richard Childress Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Charlotte II: el domingo, en fotos
Christopher Bell, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Tyler Reddick, 23XI Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Ryan Blaney, Equipo Penske

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing, Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Charlotte II: el domingo, en fotos
Vista general

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing, Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Charlotte II: el domingo, en fotos
Vista general

Charlotte II: el domingo, en fotos
Vista general

Charlotte II: el domingo, en fotos
Ryan Blaney, Equipo Penske

Charlotte II: el domingo, en fotos
Zane Smith, Front Row Motorsports; John Hunter Nemechek, Legacy Motor Club

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Elliott, Hendrick Motorsports

Charlotte II: el domingo, en fotos
Christopher Bell, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Christopher Bell, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Ty Gibbs, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Austin Dillon, Richard Childress Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Christopher Bell, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Ryan Preece, RFK Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Tyler Reddick, 23XI Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Ryan Blaney, Equipo Penske

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Joey Logano, equipo Penske

Charlotte II: el domingo, en fotos
Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Charlotte II: el domingo, en fotos
Joey Logano, equipo Penske

Charlotte II: el domingo, en fotos
Tyler Reddick, 23XI Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Ryan Blaney, Equipo Penske

Charlotte II: el domingo, en fotos
Zane Smith, Front Row Motorsports

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing, Christopher Bell, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing, Christopher Bell, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Carson Hocevar, Spire Motorsports, Rick Hendrick

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Ryan Blaney, Team Penske

Charlotte II: el domingo, en fotos
Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Charlotte II: el domingo, en fotos
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Christopher Bell, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
NASCAR Cup
52

Share Or Save This Story

Artículo previo Clasificación completa de puntos de la NASCAR Cup después de Charlotte II 2026

Top Comments
More from
Nick DeGroot

Clasificación completa de puntos de la NASCAR Cup después de Charlotte II 2026

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Charlotte II
Clasificación completa de puntos de la NASCAR Cup después de Charlotte II 2026

Chase Briscoe vence a Christopher Bell en final de fotografía en Charlotte; Suárez 13°

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Charlotte II
Chase Briscoe vence a Christopher Bell en final de fotografía en Charlotte; Suárez 13°

De 'Malcolm' al podio: Frankie Muniz gana el campeonato GT4 America junto a Tyler Stone

GT
GT
De 'Malcolm' al podio: Frankie Muniz gana el campeonato GT4 America junto a Tyler Stone
More from
Christopher Bell

Ganadores y perdedores de una emocionante carrera de la NASCAR Cup en Las Vegas

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Las Vegas II
Ganadores y perdedores de una emocionante carrera de la NASCAR Cup en Las Vegas

Ganadores y perdedores de una carrera caótica de NASCAR en Gateway

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Gateway
Ganadores y perdedores de una carrera caótica de NASCAR en Gateway

Christopher Bell adelanta a Kyle Larson y se lleva la victoria en la NASCAR Southern 500 de Darlington

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Darlington II
Christopher Bell adelanta a Kyle Larson y se lleva la victoria en la NASCAR Southern 500 de Darlington
More from
Joe Gibbs Racing

Jeff Dickerson, de Spire, sobre la demanda de Joe Gibbs Racing: "¿Dónde están las pruebas?"

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Las Vegas II
Jeff Dickerson, de Spire, sobre la demanda de Joe Gibbs Racing: "¿Dónde están las pruebas?"

NASCAR Cup Las Vegas: Denny Hamlin consigue la pole y Daniel Suárez arrancará 11°

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Las Vegas II
NASCAR Cup Las Vegas: Denny Hamlin consigue la pole y Daniel Suárez arrancará 11°

Denny Hamlin explica los problemas en pits que lo afectaron en Richmond

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Richmond
Denny Hamlin explica los problemas en pits que lo afectaron en Richmond

Últimas noticias

Bell reacciona al final de fotografía: “No somos compañeros de equipo corriendo hacia la línea"

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Charlotte II
Bell reacciona al final de fotografía: “No somos compañeros de equipo corriendo hacia la línea"

Verstappen y el poder de la reputación: así es como él condiciona a sus rivales

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Verstappen y el poder de la reputación: así es como él condiciona a sus rivales

Mekies: Red Bull puede ganar en cualquier pista, pero los rivales avanzarán

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Mekies: Red Bull puede ganar en cualquier pista, pero los rivales avanzarán

Por qué Leclerc no perdió la victoria de Singapur en la arrancada, sino unos metros después

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Por qué Leclerc no perdió la victoria de Singapur en la arrancada, sino unos metros después