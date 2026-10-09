Max Verstappen será investigado tras la clasificación sprint en Singapur

Max Verstappen será investigado después de la clasificación sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 tras una presunta infracción con bandera amarilla.

Se informó que el piloto de Red Bull había adelantado al piloto de Ferrari Lewis Hamilton durante una zona de bandera amarilla causada por el Cadillac dañado de Sergio Pérez.

Checo Pérez se fue directo contra la barrera de la curva 5 y posteriormente rompió su alerón delantero, y el incidente provocó más tarde una bandera roja durante la sesión inicial de la clasificación sprint.

Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Verstappen terminó liderando de todos modos la SQ1 en Marina Bay, marcando un 1m33.477s con neumáticos medios, lo que situó al cuatro veces campeón del mundo como el más rápido por 0.018s sobre el compañero de equipo de Hamilton, Charles Leclerc.

Hamilton terminó la sesión en cuarta posición, a 0.271s del ritmo, mientras que Perez fue eliminado tras marcar un 1m36.760s que dejó al excompañero de Verstappen en la 20ª posición.

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