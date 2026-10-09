Max Verstappen será investigado tras la clasificación sprint en Singapur
Se informa que el piloto de Red Bull adelantó a Lewis Hamilton bajo banderas amarillas durante la SQ1
Max Verstappen será investigado después de la clasificación sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 tras una presunta infracción con bandera amarilla.
Se informó que el piloto de Red Bull había adelantado al piloto de Ferrari Lewis Hamilton durante una zona de bandera amarilla causada por el Cadillac dañado de Sergio Pérez.
Checo Pérez se fue directo contra la barrera de la curva 5 y posteriormente rompió su alerón delantero, y el incidente provocó más tarde una bandera roja durante la sesión inicial de la clasificación sprint.
Sergio Perez, Cadillac Racing
Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
Verstappen terminó liderando de todos modos la SQ1 en Marina Bay, marcando un 1m33.477s con neumáticos medios, lo que situó al cuatro veces campeón del mundo como el más rápido por 0.018s sobre el compañero de equipo de Hamilton, Charles Leclerc.
Hamilton terminó la sesión en cuarta posición, a 0.271s del ritmo, mientras que Perez fue eliminado tras marcar un 1m36.760s que dejó al excompañero de Verstappen en la 20ª posición.
Más información próximamente
Share Or Save This Story
Steiner critica a Ferrari por no admitir errores que perjudican a Hamilton y Leclerc
Lewis Hamilton: Los pilotos jóvenes de F1 son “cada vez más cautelosos” para correr en lluvia
Hamilton y su remontada en Bahréin-Malasia: "Tras el error, tomamos las decisiones acertadas"
Mercedes, Red Bull y McLaren, los únicos equipos que presentan novedades en Singapur
Hadjar revela una reacción sorprendente tras su primera vuelta con el motor de F1 de Red Bull
Oscar Piastri sostiene que Red Bull ahora es “la referencia de la parrilla” en la F1 2026
Últimas noticias
Checo Pérez explica su choque en Singapur: "El auto tocó fondo y no pude controlarlo"
Max Verstappen será investigado tras la clasificación sprint en Singapur
Sergio Pérez sufre un accidente en la SQ1 del Gran Premio de Singapur
Por qué Antonelli y Russell son "pilotos de pruebas" de Mercedes en el Gran Premio de Singapur
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments