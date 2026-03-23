Mercedes y Wolff son "los grandes inspiradores" de la F1 2026, según la Fórmula E

Mientras que algunos actores, observadores y aficionados se muestran muy críticos con la Fórmula 1 de 2026, que da prioridad a una mayor propulsión eléctrica gracias a una hibridación más avanzada, el fundador de la Fórmula E, Alejandro Agag, ha afirmado que Mercedes ha desempeñado un papel crucial en el estado actual de la disciplina, inspirándose en su breve experiencia en el campeonato eléctrico.

Entre 2018 y 2022, Mercedes compitió en la Fórmula E. Si bien la primera temporada se disputó de manera extraoficial a través de la afiliación con HWA, a partir de la siguiente campaña, la marca de la estrella se lanzó bajo la identidad de su estructura oficial y con su propio motor eléctrico.

Mercedes pasó un total de tres temporadas bajo su propio nombre y ganó todos los títulos en juego en las campañas 2020-21 y 2021-22, consiguiendo así dos coronas en el campeonato de equipos y dos en el de pilotos (la primera para Nyck de Vries y la segunda para Stoffel Vandoorne). Al término de esta segunda temporada de éxitos, la marca se retiró, sin embargo.

Paralelamente, tras haber conseguido títulos en la F1 hasta 2021, la escudería entraría en una época de vacas flacas coincidente con la era de los monoplazas con efecto suelo, que nunca lograría dominar.

Pero la entrada en la revolución normativa de 2026, que modificó las unidades de potencia para aumentar la electrificación, parece haber vuelto a poner a Mercedes en la senda de los títulos mundiales, con dos victorias claras en los dos Grandes Premios disputados hasta ahora.

¿Ha ayudado la experiencia en la Fórmula E a Mercedes a afrontar mejor este nuevo capítulo de la historia de la Fórmula 1 ? Para Alejandro Agag, es una certeza. Sin embargo, el responsable español, fundador de la FE, no señala necesariamente la experiencia adquirida en el campeonato.

Preguntado enuna entrevista para Marca sobre la "convergencia" entre la F1 y la FE bajo el paraguas del reglamento técnico de 2026, Agag afirmó : "Cuando Mercedes abandonó el campeonato, fue porque quería reproducir lo que existía en la Fórmula E y trasladarlo a la Fórmula 1. Los principales inspiradores de lo que está sucediendo actualmente en la F1 son Mercedes y Toto Wolff".

"En aquel momento, Toto estaba presente, observó lo que estaba pasando y dijo : “Voy a trasladar esto a la Fórmula 1 y haré que la Fórmula 1 y la Fórmula E se unan”. Y como fue él quien tuvo la idea, tiene una ventaja, y eso se nota en la diferencia que le separa de los demás".

Unas declaraciones que eluden el hecho de que el reglamento de motores de 2026 —presentado ya en 2022— es fruto de las conversaciones entre las distintas partes implicadas, siendo Mercedes una de ellas, al igual que los fabricantes de motores Ferrari, Honda, Audi, Red Bull o incluso —en aquella época— Renault, así como la FIA, la FOM y las propias escuderías.

"La F1 debería volver a los V8, a más ruido"

El regreso de los V8 a la F1 no se producirá, a priori, antes de 2030. Foto de: Sutton Images

Haciéndose ecode las declaraciones ya formuladas por otro dirigente de la FE, Agag considera que el posicionamiento actual de la F1 no es bueno : "Y creo que eso no es bueno para la Fórmula 1, que debería volver a más combustión, a los V8, a más ruido… y dejar que la Fórmula E sea el campeonato eléctrico. Ahora está a medio camino, no es ni una cosa ni la otra".

Lo entiendo [la F1 de 2026] porque veo las carreras de Fórmula E, lo que equivale a ver una carrera de Fórmula 1 actual.

Siguiendo con la idea de que la F1 actual nunca ha estado tan cerca de la FE, Agag añade : "Sí, me gusta [esa F1] porque entiendo lo que está pasando. Y lo entiendo porque veo las carreras de Fórmula E, lo que equivale a ver una carrera de Fórmula 1 actual. Entiendo muy bien cómo funciona el supercondensador, que se carga y se descarga… eso es lo que llevamos haciendo aquí desde hace 12 años".

Anteriormente en la entrevista, cuando se le preguntó cómo veía el campeonato 100 % eléctrico dentro de 12 años, el empresario español había planteado la perspectiva de una Fórmula E más competitiva que la propia F1 a medio plazo.

"Será el campeonato más rápido del mundo. Ya la Gen4, los coches del año que viene, estarán muy cerca de los de Fórmula 1. Y la Generación 5 o 6 será más rápida que la Fórmula 1. Creo que este crecimiento va a continuar".

"Me gustaría que hubiera algún tipo de colaboración entre la Fórmula 1 y l ; estoy trabajando en ello sin descanso, sin mucho éxito por ahora, pero esa es mi idea", añadió, sin precisar, no obstante, qué forma podría adoptar tal operación.