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Declaraciones
MotoGP GP de Austria

Bagnaia, 18º y abonado a la Q1: "Es mi verdadero potencial actualmente"

Pecco Bagnaia parece resignado tras otro viernes muy difícil con la Ducati en el Red Bull Ring.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Takaaki Nakagami, Honda HRC

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Alex Márquez, Gresini Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team, Diogo Moreira, Team LCR Honda

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Takaaki Nakagami, Honda HRC

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Detalles de la moto del Aprilia Racing Team

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Johann Zarco, equipo LCR Honda

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Takaaki Nakagami, Honda HRC

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Detalles de la moto Ducati

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
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Los Grandes Premios se suceden y se parecen para Pecco Bagnaia. El italiano será el único piloto que dispone de la Ducati GP26 que tendrá que disputar la Q1 en Spielberg, tras quedarse a 0"449 de un top 10 en el que rara vez ha figurado durante las sesiones disputadas el viernes. Es la quinta vez consecutiva que no logra entrar directamente en la Q2, debido a dificultades persistentes con la Ducati.

Bagnaia se queja regularmente de una moto a la que le cuesta encontrar grip en todas las fases en las que es necesario, desde la frenada hasta la aceleración. Por lo tanto, sigue lejos de un trabajo técnico de fondo y, cuando se le pregunta si le cuesta aprovechar el neumático trasero con carcasa reforzada que Michelin llevó al GP de Austria, no está realmente en condiciones de responder.

"Sinceramente, no lo sé, porque no noto realmente diferencia entre un neumático normal y estos neumáticos", reconoció Bagnaia. "Un blando o un medio, para mí es más o menos lo mismo. No sé qué sienten los pilotos de delante."

Sobre todo, el doble campeón del mundo parece ahora resignado, a falta de una solución para lograr aprovechar su Ducati: "Siento que este es mi verdadero potencial actualmente y que hay que seguir trabajando para progresar un poco."

Pecco Bagnaia tuvo otro viernes difícil en Spielberg.

Pecco Bagnaia tuvo otro viernes difícil en Spielberg.

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pecco Bagnaia no se siente "realmente" mejor que en Misano hace una semana: "Las sensaciones son las mismas, los problemas son los mismos. Como he dicho, tengo este potencial. Intento progresar, con la cabeza gacha."

"No tengo grip detrás, lo que tiene efectos en la frenada, en la entrada en curva y en la aceleración, más o menos en todo", detalló. "Nos centramos sobre todo en eso, intentamos progresar. Sé que podemos hacerlo mucho mejor, pero es el verdadero potencial."

Bagnaia ha probado todas las configuraciones a su disposición desde hace varias semanas, y ni siquiera prevé pedir grandes cambios en su moto antes de la clasificación. "No, no lo creo", reconoció después de ser preguntado al respecto.

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