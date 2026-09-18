La dura F1 2026 no será el final para Russell, avisa Toto Wolff

Toto Wolff confía en que George Russell pueda superar una dura campaña de Fórmula 1 en 2026 y aun así convertirse en campeón del mundo en el futuro.

El piloto de Mercedes es segundo y está 81 puntos por detrás de su dominante compañero de equipo Kimi Antonelli a falta de solo nueve rondas, lo que significa que la primera corona para el piloto de 20 años es cuestión de tiempo.

Esto llega pese a que Russell entró en 2026 como el gran favorito al título, ya que el año pasado sacó el máximo partido al W16 con un cuarto puesto en el campeonato y 169 puntos por delante de Antonelli, séptimo.

Muy pocos esperaban que Antonelli diera un salto tan fuerte en su segunda temporada tras una campaña de debut muy irregular, pero él es quien ha aprovechado el cohete que Mercedes ha entregado para 2026.

"Puedes tener buenas carreras, malas carreras, buenos años y malos años, pero estamos hablando del piloto que ha ganado todo lo que potencialmente podía ganar antes", dijo Wolff sobre Russell en el Gran Premio de España.

"Todos y cada uno de los campeonatos de karting, Fórmula 3 en su año de debut, Fórmula 2 en su año de debut, llegó a Williams. Estamos hablando de un piloto de primer nivel.

"Tenemos que averiguar qué necesita para poder liberar ese potencial y, por supuesto, está el aspecto psicológico. Si tienes una racha como la suya este año, estás recibiendo una paliza.

"Pero los grandes se recuperan. Y creo que George tiene todo lo necesario para luchar por campeonatos y, aunque este quizá ya se haya escapado, habrá más."

George Russell, Mercedes Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

El Gran Premio de España fue donde Antonelli logró su segunda victoria consecutiva tras Monza, la cual fue especialmente dañina para Russell, ya que el italiano salió 19º con su compañero de equipo en la primera fila.

Todo ello ha llevado a Russell a admitir en la práctica que "no creo que esté en la pelea" por el título, mientras Antonelli, ganador de ocho carreras, avanza a toda velocidad hacia convertirse en el campeón más joven de la historia de la F1.

Una situación de alta presión que Wolff no cree que afecte a Antonelli, especialmente gracias a su red de apoyo, que garantiza que mantenga los pies en la tierra en los próximos años.

"Kimi, por su personalidad, tan centrado, 100% piloto, sin distraerse por nada externo, con una situación familiar excelente, y por eso no veo riesgo de que pierda el rumbo porque es tan dominante", añadió Wolff.

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"Durante los próximos años, es algo sobre lo que siempre tendremos nuestras conversaciones, como las tenemos ahora. ¿Qué podría distraerlo? ¿Qué es bueno para él? ¿Qué tipo de entorno necesita? Esa es la conversación que tenemos."

"Te prometo que no está pensando en ello. La forma en que este chico es capaz de compartimentar y ser el chico joven y luego subirse al coche y ser el piloto maduro, por eso, si Kimi se dice a sí mismo que no está pensando en el campeonato, no está pensando en el campeonato.

"Y también estamos intentando, sus padres y yo, el equipo está diciendo, ya sabes, esto no está acabado. Hay eventos de cisne negro. Pueden llegar y perder algo que tenías en la mano cuando no creías que fuera posible perderlo. Así que no va a pensar en ello."