Pepe Martí renueva con Cupra Kiro para la temporada 2026/27 de la Fórmula E

El equipo CUPRA Kiro confirmó la continuidad del piloto español Pepe Martí para la temporada 2026/27 del ABB FIA Formula E World Championship, justo en el momento en que la categoría iniciará una nueva era con el estreno del monoplaza Gen4.

Tras culminar un destacado año de debut a sus 21 años, el talento respaldado por el programa de desarrollo A14 de Fernando Alonso afrontará la nueva etapa de la categoría eléctrica.

En su primera temporada se posicionó como el mejor novato logrando 66 puntos destacando su remontada en México luego de haber iniciado desde el fondo de la parrilla hasta llegar a la zona de puntos. Su primer podio llegó en Mónaco finalizando tercero luego de haber iniciado desde el puesto 15 convirtiéndose en el primer español en lograr un top tres en la categoría. A ello se sumó su segundo podio en Sanya, China.

La renovación le permitirá participar activamente en la transición hacia la normativa Gen4 con monoplazas de 600 kW de potencia (815 caballos de fuerza) y tracción integral. Las pruebas de pretemporada se realizarán del 16 al 20 de noviembre en el circuito del Jarama, España, previo al arranque formal del campeonato en diciembre.

Tras la oficialización de su permanencia, Pepe Martí enfatizó la confianza mutua construida con la escuadra y que han servido como parte de su renovación.

Pepe Martí, Cupra Kiro Photo by: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

"Estoy muy emocionado de continuar con CUPRA KIRO para la temporada 2026/27 de Formula E. Desde que me incorporé al equipo, he sentido un enorme apoyo y confianza, y creo que juntos construimos algo muy positivo durante mi año como novato... Haber conseguido resultados entre los tres primeros, liderar carreras y convertirme en el primer piloto español en subir al podio de Formula E es algo de lo que me siento muy orgulloso, pero también siento que apenas estamos comenzando".

Por su parte, Russell O’Hagan, director de CUPRA KIRO, destacó la rápida adaptación del joven piloto al campeonato luego de llegar de las categorías antesala de la Fórmula 1.

"Continuar nuestra relación con Pepe para la temporada 2026/27 fue una decisión muy sencilla. Desde el momento en que se incorporó al equipo, nos ha impresionado de forma constante con su talento, ética de trabajo y madurez... Estamos convencidos de que es uno de los jóvenes talentos y embajadores más destacados de este deporte".