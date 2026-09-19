Test de Pirelli: ¿los intereses de los pilotos están mal defendidos en MotoGP?

El lunes, al día siguiente del GP de Austria, se celebrará un nuevo test dedicado a los neumáticos Pirelli y abierto a los titulares de los equipos MotoGP, además de los pilotos de desarrollo de cada constructor. Será la segunda jornada de este tipo organizada durante la temporada, después de la que tuvo lugar en junio en Brno.

Sin embargo, la participación efectiva de los pilotos depende mucho de su contrato para 2027 y de la buena voluntad de los constructores. Quienes no cambian de marca están autorizados sin dificultad a tomar parte en esta jornada, mientras que los demás deben obtener la autorización de su empleador actual, ya que realizar un test así les permite descubrir, al menos en parte, las motos desarrolladas para responder al futuro reglamento.

Así, se pudo ver a Pedro Acosta sobre la KTM en Brno, al igual que a Joan Mir y Luca Marini con la Honda, aun cuando se sabe que se marcharán a la competencia. Pese a ello, el italiano indicó no tener ninguna explicación sobre el hecho de que no estará presente este lunes:"No tengo ni idea. Si me hubieran pedido rodar, evidentemente habría estado contento porque, al final, también habría sido positivo para mí. Pero se han tomado otras decisiones, lo acepto."

"Me habría gustado probar los neumáticos Pirelli, incluso aquí el próximo lunes", hizo saber por su parte Enea Bastianini, que pasará de KTM a Aprilia en 2027 sin haber obtenido la autorización para realizar estos test. "Intenté [negociar] con KTM para ver si era posible probar la moto, pero finalmente me dijeron que no."

El lunes estarán presentes pilotos que seguirán vinculados a su marca, como Marc Márquez, Marco Bezzecchi y Toprak Razgatlioglu, que ya pudieron rodar en Brno, así como algunos rookies como Nicolò Bulega, que ya participa activamente en los test de desarrollo de Ducati y acumula una experiencia que hace rechinar algunos dientes.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, junto a Giorgio Barbier, Pirelli Photo by: Pirelli

Pero lo que sobre todo molesta a algunos pilotos es que quienes hayan quedado excluidos de estas jornadas en pista no descubrirán finalmente los neumáticos Pirelli hasta el próximo 1 de diciembre, dos días después del último Gran Premio.

Ahora bien, hoy parece que, más que la reducción de cilindrada o de ayudas, el paso de Michelin a Pirelli constituirá el cambio más fuerte de 2027, capaz de trastocar profundamente los hábitos de los pilotos. Por tanto, quienes no tengan ninguna experiencia con estos productos corren el riesgo de partir con una desventaja cuyas consecuencias podrían ser importantes.

"En solo un día, será muy complicado entender cómo será el futuro con los Pirelli", considera Bastianini. "Y sé que hay pilotos que tendrán ventaja, como los que vienen de Moto2 y Nicolò, que pasará de Superbike a MotoGP."

El temor a malas condiciones en Valencia

La inquietud se multiplica por el hecho de que el primer test colectivo se celebrará el 1 de diciembre en Valencia. Una fecha más tardía que nunca para esta cita tradicional, consecuencia del traslado del último Gran Premio del campeonato para liberar un hueco para Qatar, lo que probablemente acabará siendo inútil, ya que la prueba de Losail podría ser cancelada.

Por tanto, se intuye que las condiciones serán poco favorables. En esa época del año, las temperaturas son frescas en el circuito español, lo que probablemente reducirá la ventana de rodaje. "Vamos a ir a Valencia sin haber probado nunca los Pirelli, tendremos un día de test. Y si llueve, ¿qué hacemos?", pregunta Bastianini.

Pirelli será el proveedor de neumáticos de MotoGP para 2027. Photo by: Motorsport.com

"El hecho de tener una asociación de pilotos podría ayudar en ciertas circunstancias", añade el italiano, abatido al constatar este déficit de experiencia que se está creando y del que él será una de las víctimas. "En mi opinión, no es justo ir allí sin haber probado los neumáticos. Se debería haber hecho posible y obligatorio para todos los pilotos de MotoGP, al menos los del año que viene, probar los neumáticos."

La opinión del piloto de Rimini la comparte Fabio Di Giannantonio, que se prepara para pasar de Ducati a KTM y también se queda al margen. "Es una pena porque actualmente no tenemos una asociación de pilotos ni nada por el estilo. Dicho esto, en una asociación también podría haber pilotos que se opusieran", recuerda el romano, bastante molesto por la situación.

"No estoy contento con lo que está pasando, porque solo tendremos cuatro días para entender una moto nueva, y en mi caso un equipo nuevo, así como los nuevos neumáticos. Sé que Fabio Quartararo dijo que para él cuatro días sobre la moto eran suficientes, pero sinceramente creo que habría que tener mucha suerte para encontrar unos reglajes perfectos, un equilibrio perfecto y que todo sea perfecto en cuatro días, y luego ganar la primera carrera."

"Actualmente, Bulega es quien tiene más experiencia con la moto nueva. Otros pilotos van a probar la moto nueva, y también tendrán una ventaja. En lo que a mí respecta, me gustaría tener más tiempo para estar lo más preparado posible para la primera carrera, así que por el momento no es justo para todos", gruñe Di Giannantonio.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Además de las condiciones poco favorables que esperan los pilotos para el test de Valencia, la situación se complica por el hecho de que deben afrontar una limitación nunca antes conocida en su preparación. Además de estos test realizados durante el año y de los que algunos habrán quedado excluidos, el programa de ensayos invernales se ha reducido, en efecto, para dejar solo cinco días a la mayoría, y hasta siete para los rookies contando el shakedown reservado para ellos.

¿Aún es posible una solución?

La cuestión, aunque no es nueva, parece hacerse más apremiante a medida que se acerca la fecha límite y aumenta el enfado de los marginados. "No sé por qué los organizadores no pensaron en [decidir que] todos los pilotos necesitaban probar los Pirelli. No solo un piloto por constructor, sino todos", se lamenta Bastianini.

"No era obligatorio hacernos rodar con la 850cc, solo permitirnos aportar feedback y entender qué esperar para el año que viene y en qué trabajar. Puede parecer una pequeña ventaja, pero en mi opinión es bastante importante."

"Habría sido una ventaja para todos, no solo para mí. Yo habría podido probar la moto y dar comentarios a la fábrica, y habría podido probar los neumáticos para el futuro. A mi modo de ver, habría beneficiado a todos, tanto a los constructores como a los pilotos."

"Es una situación difícil y creo que las partes implicadas no pueden hacer gran cosa", constata Di Giannantonio, "aparte del propio MotoGP, que podría decidir de cuánto tiempo puede disponer un piloto antes de la primera carrera."

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sí, la respuesta pertenece al campeonato. ¿Deberían, por ejemplo, los titulares tener derecho a participar en el shakedown del mes de enero? "Realmente lo espero, tenemos que intentarlo. Realmente lo espero, como mínimo", asiente Di Giannantonio, a quien Bastianini y Marini hacen eco.

"En mi opinión, incluso un solo día puede marcar la diferencia",juzga este último, no sin matizar la situación actual: "También es cierto que mientras no sean los neumáticos buenos, quizá tenga un poco menos de valor. En el sentido de que, si Pirelli ya estuviera listo y trajera aquí el lunes los neumáticos con los que empezaremos el campeonato el año que viene, entonces efectivamente cuantos más días se hagan, mejor."

"En cambio, todavía están en fase de desarrollo. Ya están muy avanzados, pero no creo que estén ya en el punto de poder decir:'OK, estamos listos, aquí están los neumáticos para el año que viene'. Así que no pasa nada por perder un día de test [por el momento]."

La hipotética apertura del shakedown del test de Sepang al conjunto de los pilotos titulares requeriría una modificación del reglamento, ya que esta cita está reservada a los pilotos debutantes y a los probadores. Esto podría, por tanto, llevar a una petición expresa por parte de los pilotos. Pero, como subrayaron los italianos, haría falta una unión sólida por su parte para esperar cambiar el reglamento, y eso es precisamente lo que ha faltado hasta ahora.