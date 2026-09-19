Verstappen bromea sobre el liderato de Antonelli en la F1: “¡Definitivamente no voy a remontar!”

Con ocho o nueve fines de semana de carrera restantes —dependiendo de lo que ocurra con los grandes premios en Oriente Medio a final de año—, Kimi Antonelli está en la pole position para lograr su primer título mundial de Fórmula 1, lo que también le permitiría reemplazar a Sebastian Vettel como el campeón mundial más joven de la historia.

Tras la victoria de Antonelli en Madrid, su compañero de equipo George Russell ya no puede convertirse en campeón mundial en un escenario en el que el británico gane todas las carreras y Antonelli termine constantemente segundo. En otras palabras, Russell ya no depende completamente de sí mismo, lo que le llevó a decir a los medios el domingo que siente que ya no está en la pelea.

Antonelli, por su parte, aún no quiere pensar en un posible título mundial y, aunque sea un cliché, esa es exactamente la mentalidad que debería tener el joven italiano según quienes saben lo que hace falta, Max Verstappen y Lando Norris.

Cuando se les preguntó a ambos pilotos qué consejo le darían a Antonelli para las semanas decisivas de la temporada, el propio piloto de Mercedes intervino de inmediato: "Bueno, ¡creo que ellos esperarán una remontada!"

Verstappen, sin embargo, bromeó rápidamente en respuesta: "¡Definitivamente no voy a remontar!"

Max Verstappen finalizó en el podio detrás de Antonelli en España. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El año pasado, Verstappen sí logró remontar una desventaja considerable al acabar en el podio en cada gran premio después del parón de verano, pero el neerlandés sabe que la realidad es completamente diferente esta vez. Verstappen solo puede aspirar ahora a una posible victoria en carrera. Si no logra ganar un gran premio este año, sería la primera vez desde su temporada de debut en 2015 que no sube a lo más alto del podio.

En cuanto a su consejo para Antonelli, Verstappen dijo que el piloto de Mercedes debería principalmente continuar de la misma manera, sin mirar demasiado la clasificación del campeonato.

"Kimi solo necesita hacer lo que está haciendo. Quiero decir, es fantástico, está funcionando realmente bien", dijo Verstappen.

"No debería estresarse demasiado por ello, y no creo que lo esté. Simplemente está cumpliendo, tiene confianza y está ganando cada vez más experiencia. Todavía es joven y está aún muy al principio de su carrera, pero ya está volando. Simplemente está funcionando.

"No debería complicarse demasiado las cosas y no lo está haciendo. Tiene a mucha gente buena a su alrededor que sabe lo que necesita, así que todo está funcionando bien."

Lando Norris dijo que Kimi Antonelli no necesita ningún consejo. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Según Norris, los rivales de Antonelli no deberían darle más consejos útiles, ya que el italiano de 20 años será un rival formidable en la lucha por el título mundial no solo este año, sino también en las próximas temporadas.

"Lidera por 80 puntos porque está haciendo un trabajo increíble. Está batiendo a un compañero de equipo mucho más experimentado, y un compañero decente, así que no quiero darle ningún consejo porque está haciendo un trabajo que da miedo de lo bueno que es, y acaba de cumplir 20 años. Bastante fenomenal", dijo el piloto de McLaren.

"Creo que es genial ver a alguien tan joven haciendo un trabajo tan increíble y que, muy probablemente, siga adelante y gane el campeonato. Ha sido impresionante desde la primera carrera de este año, con muy pocos errores. No está pilotando como si fuera su segundo año en la F1, eso seguro.

"Van a ser muchos, muchos más años de nosotros luchando y estoy emocionado por que haya más. Ojalá ya este año, y también estoy emocionado por que todos corramos más en el futuro. Lo estoy deseando."