Fórmula E: Dan Ticktum adelanta a Jake Dennis en el final para ganar en Tokio

Dan Ticktum sorprendió a Jake Dennis con un adelantamiento en la última vuelta para lograr la victoria en la carrera del sábado de la Fórmula E en Tokio, mientras Mitch Evans recuperó el liderato del campeonato de pilotos cuando Pascal Wehrlein no pudo terminar.

El piloto de CUPRA Kiro superó con astucia a Dennis en la última vuelta, pese a haber comunicado por radio al equipo unas vueltas antes que no atacaría y se conformaría con el segundo puesto.

Usando una estrategia inteligente, Ticktum le hizo un undercut a Dennis con su parada obligatoria de Pit Boost, aprovechando el aire limpio para preparar el adelantamiento al poleman.

A pesar de los esfuerzos de Ticktum, Dennis logró recuperar el liderato a falta de seis vueltas, volviendo al frente tras cerrar la brecha que se había abierto durante la fase de paradas en boxes.

Aunque al principio parecía que Dennis podría escaparse, Ticktum logró mantenerse pegado a él, consciente de que un ataque para arrebatarle la victoria a su compatriota británico podría llegar al final.

Curiosamente, a falta de unas vueltas, el piloto de Cupra Kiro sugirió por radio que se le dijera al equipo de Dennis que no atacaría al piloto de Andretti, para evitar que el grupo perseguidor volviera a acercarse.

Jake Dennis, Andretti Formula E Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ticktum inicialmente no atacó, dejando a Dennis lo que parecía una victoria casi asegurada, pero en la última vuelta el piloto de Cupra Kiro lanzó su maniobra para tomar el liderato y conseguir debidamente su segunda victoria en Fórmula E. No se sabe si Dennis había recibido el mensaje anterior de Ticktum sobre no atacar.

El piloto de Andretti tuvo que conformarse debidamente con el segundo lugar, llevándose puntos importantes de cara a la lucha por el título mundial mientras ascendía al tercer puesto de la clasificación, a 14 puntos de Evans, quien aprovechó el abandono de Wehrlein para volver a la cima de la clasificación con tres puntos de ventaja sobre el alemán.

Antes en la carrera, Wehrlein se vio involucrado en un incidente con Antonio Felix da Costa que dejó al piloto de Porsche contra la barrera.

Nick Cassidy completó el podio para Citroen, un resultado emotivo para honrar la memoria del director del equipo Cyril Blais, quien murió hace pocos días.

También lee: Fórmula E Fallece a los 46 años el director del equipo de Citroën en la Fórmula E

Evans se mantuvo por delante de Edoardo Mortara, de Mahindra, por el cuarto puesto, una gran actuación tras haber sido eliminado en la primera fase de la clasificación, con Jean-Eric Vergne sexto para Citroen.

El campeón defensor de Fórmula E, Oliver Rowland, mantuvo vivas sus esperanzas de título con el séptimo puesto para Nissan e.dams, mientras Pepe Martí (Cupra Kiro), da Costa (Jaguar) y Taylor Barnard (DS Penske) completaron el top 10.



