Wolff defiende a Hamilton y sus logros con Mercedes

Hamilton igualó el récord de Michael Schumacher de 91 victorias en la Fórmula 1 al ganar el Gran Premio Eifel en Nurburgring el domingo pasado, y va en camino de igualar este año los siete títulos del piloto alemán.

Esto ha provocado un creciente debate sobre qué lugar ocupa Hamilton entre los mejores pilotos de la F1, con el tricampeón mundial Sir Jackie Stewart diciendo recientemente que Hamilton "no es tan bueno" como Juan Manuel Fangio y Jim Clark.

Hamilton ha logrado 70 de sus 91 victorias con Mercedes, que domina la F1 desde 2014 y ayudó al británico a ganar cinco de sus seis títulos.

Pero el jefe de Mercedes F1, Wolff, consideró que estaba mal que el alto porcentaje de victorias de Hamilton, 34,87%, se usara en su contra en la discusión sobre su lugar entre los grandes de las carreras.

"Leí eso, y en mi opinión, no es del todo justo", dijo Wolff.

"Ganar carreras y ganar campeonatos es siempre en este deporte un ejercicio de equipo, pero tienes que ponerte en una posición en la que termines en el mejor coche".

"Puedes ver que muchos pilotos con talento y habilidad tomaron decisiones equivocadas, o decisiones poco acertadas".

"En ese sentido, fue él quien se unió a Mercedes en 2013, y es él quien se sienta en el coche y es capaz de ejecutar en la pista con una herramienta que le proporcionamos".

"Pero siempre es una herramienta. No podríamos lograr los récords que tenemos y él probablemente no podría lograr los récords sin el auto correcto, punto.

"No quiero permitir estas voces que dicen, 'bueno, conduce un Mercedes, es obvio que gana tantas carreras'.

"Los pilotos que dicen eso, deberían analizar por qué no han encontrado una forma de entrar en un Mercedes".

Hamilton tomó la decisión de dejar McLaren a finales de 2012 y unirse a un equipo de Mercedes que sólo había ganado una carrera desde que sus obras volvieron a la F1.

La decisión fue vista en ese momento como un gran riesgo, pero allanó el camino para un cambio considerable en la carrera de Hamilton en la F1.

Cuando Motorsport.com le preguntó qué le diría a la versión de sí mismo en 2013 que se uniría a Mercedes, Hamilton dijo: "Sigue haciendo lo que estás haciendo".

"La retrospectiva siempre es algo grandioso, y estoy seguro de que todos ustedes pueden mirar hacia atrás y decir cómo tal vez harían algo diferente".

"Para mí, honestamente, no haría nada diferente. Los errores que he cometido me han ayudado a estar donde estoy. Si te saltas uno de esos momentos, tal vez no esté donde estoy, o tal vez esté más adelante o tal vez esté más atrás".

"En 2013, no puedo recordar cuántos años tenía. ¡Todavía soy joven! Y todavía aprendo mucho sobre mí mismo. Creo que probablemente puedes ver que hay mucho crecimiento desde entonces".

"Al mudarme a este equipo, lo supe, no sé cómo lo supe tan bien, pero supe que era lo correcto para mí".

