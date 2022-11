Wolff comentó las críticas de Steiner a Schumacher

Mick Schumacher no está contento con los comentarios de Steiner sobre él dichos a la prensa en los últimos meses.

Steiner había criticado a Schumacher por sus accidentes y su falta de puntos. Pero también dijo que el joven piloto no tenía garantizado el asiento de Haas en 2023 y que estaban abiertos a conversaciones con otros pilotos.

El pasado miércoles, la escudería anunció que no seguiría con Schumacher la próxima temporada y que Nico Hulkenberg le sustituiría.

Se le preguntó a Wolff sobre las críticas vertidas contra su colega.

En declaraciones a Sky Alemania, Wolff dijo: "Gunther es Gunther. Ese es su estilo de gestión".

"Viene de las montañas, donde el clima es tan fino que no se pueden tener pensamientos claros".

"Pero es original. Todos somos diferentes, pero diferentes caminos llevan al éxito".

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, and Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, on the grid

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images