Andretti ya tiene un pronóstico de cuándo debería Cadillac pelear por el top 10
Mario Andretti afirmó que su objetivo es que Cadillac alcance un nivel que le permita competir, como mínimo, entre los diez primeros hacia el final de la temporada 2026.
Cadillac acaba de disputar su segunda carrera en la Fórmula 1. En el Gran Premio de China, Valtteri Bottas terminó la carrera en 13.ª posición, logrando el mejor resultado del equipo hasta la fecha, mientras que Sergio Pérez cruzó la línea de meta en 15.ª posición. De este modo, el equipo consiguió llevar sus dos coches hasta la bandera a cuadros en su segunda carrera.
Mario Andretti hizo el siguiente comentario en el podcast Drive to Wynn: "Hemos superado la primera carrera, y la segunda en China fue sin duda un poco mejor. Era importante que ambos coches llegaran a meta".
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images
"También ha habido mejoras en la sesión de clasificación. Antes estábamos a unos cuatro segundos, ahora estamos a dos. Sigue siendo una gran diferencia, pero es un buen avance".
"Por supuesto, debemos ser realistas, pero queremos sentir que mejoramos a medida que avanza la temporada".
"Para ser sinceros, hacia el final de la temporada me gustaría pensar que ya podremos luchar regularmente entre los 10 primeros, o incluso más".
"Para ser competitivos y empezar a ganar carreras, hay que tener esa mentalidad", finalizó Andretti.
Share Or Save This Story
Andretti Global "muy cerca" de tomar una decisión sobre un cuarto coche para Indy 500
La pausa de Cadillac en la F1 en abril será "en realidad bastante benéfica"
¿Qué es lo que está frenando a Cadillac en su desarrollo en la F1?
Últimas noticias
Antonelli: "Senna me inspira: voy a aprovechar al máximo esta gran oportunidad"
Por qué Haas está peleando ante grandes equipos como McLaren y Red Bull en 2026
Andretti ya tiene un pronóstico de cuándo debería Cadillac pelear por el top 10
Imola no quiere un Gran Premio de F1 2026 aprovechándose de la guerra
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments