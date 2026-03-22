Andretti ya tiene un pronóstico de cuándo debería Cadillac pelear por el top 10

Cadillac acaba de disputar su segunda carrera en la Fórmula 1. En el Gran Premio de China, Valtteri Bottas terminó la carrera en 13.ª posición, logrando el mejor resultado del equipo hasta la fecha, mientras que Sergio Pérez cruzó la línea de meta en 15.ª posición. De este modo, el equipo consiguió llevar sus dos coches hasta la bandera a cuadros en su segunda carrera.

Mario Andretti hizo el siguiente comentario en el podcast Drive to Wynn: "Hemos superado la primera carrera, y la segunda en China fue sin duda un poco mejor. Era importante que ambos coches llegaran a meta".

Sergio Pérez, Cadillac Racing Foto: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

"También ha habido mejoras en la sesión de clasificación. Antes estábamos a unos cuatro segundos, ahora estamos a dos. Sigue siendo una gran diferencia, pero es un buen avance".

"Por supuesto, debemos ser realistas, pero queremos sentir que mejoramos a medida que avanza la temporada".

"Para ser sinceros, hacia el final de la temporada me gustaría pensar que ya podremos luchar regularmente entre los 10 primeros, o incluso más".

"Para ser competitivos y empezar a ganar carreras, hay que tener esa mentalidad", finalizó Andretti.