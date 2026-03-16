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Fórmula 1 GP de China

Piastri batió un récord indeseado tras el Gran Premio de China

Oscar Piastri se ha convertido en el primer piloto de la historia de la Fórmula 1 que no ha podido tomar la salida en las dos primeras carreras de la temporada.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Edited:
Oscar Piastri, McLaren

El piloto de McLaren, Oscar Piastri, no pudo tomar la salida en el Gran Premio de Australia, su carrera de casa, tras sufrir un accidente mientras se dirigía a la parrilla de salida.

En el Gran Premio de China, el piloto australiano tuvo que regresar al garaje desde la parrilla de salida debido a un problema eléctrico en la unidad de potencia y tampoco pudo participar en la carrera.

Con este resultado, Piastri pasó a la historia como el primer piloto, de entre los 782 que han competido en los 1.151 Grandes Premios del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, que no ha podido tomar la salida en las dos primeras carreras de la temporada.

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

El hecho de que Piastri no haya podido tomar la salida en dos carreras consecutivas es algo que no le había ocurrido a ningún piloto desde Bruce McLaren, el fundador del equipo. Bruce McLaren tampoco pudo tomar la salida en el Gran Premio de Estados Unidos y el Gran Premio de México de 1969. Bruce McLaren sufrió problemas de motor en Watkins Glen, mientras que en México no pudo tomar la salida debido a un problema de inyección de combustible.

Por otra parte, el compañero de equipo de Piastri, Lando Norris, tampoco pudo tomar la salida en China. Norris no pudo salir del garaje debido a un fallo electrónico similar, aunque independiente, en la unidad de potencia, y no pudo tomar la salida por primera vez en su carrera. 

Esta fue también la primera vez desde 2005 que McLaren no pudo participar en la carrera con dos coches. En el Gran Premio de Estados Unidos de 2005, Kimi Raikkonen y Juan Pablo Montoya se retiraron de la carrera debido a problemas de seguridad con los neumáticos Michelin.

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